中小企業加薪可抵稅 延長至122年

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】中小企業幫員工加薪，可延長抵稅到122年！經濟部18日研擬《中小企業發展條例》部分條文修正草案，包括中小企業投資於研發的支出抵減營所稅額；以智慧財產權作價入股適用緩課稅；調高基層員工的平均薪資給付水準時，可在當年度營利事業所得額中加成減除。經濟部表示，盼每年帶動超過5百家中小企業加薪。

未來薪資給付總額時，得就其增僱該員工所支付薪資金額之150%限度內，自其增僱當年度營利事業所得額中減除，並將最高門檻從5萬元提升到6.2萬元，例如若加薪1.2萬元，抵扣額就是1.2萬*150%。

鼓勵中小企業投資

經濟部表示，本次修法係為持續透過租稅優惠，鼓勵中小企業為員工加薪及增僱員工，除了延長施行期間外，將刪除景氣啟動門檻規定，並提高租稅抵減優惠，另將有限合夥納入中小企業研發投資抵減適用對象，延長智慧財產權作價入股緩課措施，以多元鼓勵中小企業投入創新研發及促進智慧財產權流通應用。

經濟部官員說明，中小企業發展條例第35條、第36條之2等租稅優惠措施都將在113年5月19日落日。因應國際經貿情勢變動及產業發展趨勢，因此將延長相關租稅優惠施行時間至122年12月31日。

增加提高薪水誘因

「雇用中高齡員工也有租稅優惠！」官員指出，本次修法將刪除第36條之2「經濟景氣指數達一定情形」的啟動門檻，並提高減除率到150%，鼓勵中小企業提升基層員工薪資水準；第36條之2「增僱員工薪資費用加成減除」將納入增僱45歲以上員工亦能享有租稅優惠，提高中小企業僱用中高齡者及高齡者意願。

被問到相關效應，經濟部中小企業署副署長吳佳穎指出，雖然有租稅優惠，但因為增加就業，每年可望增加1千萬稅收、加薪方面可創造7百萬租稅淨效應，過去每年申請家數約97家、增僱青年約49家，取消啟動門檻後，有望每年增加337家中小企業加薪、207家幫青年加薪，總計約創造9千個就業機會。

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