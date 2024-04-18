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災損書審金額調高為30萬 北區國稅局：加速報備審查

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
為加速災害損失報備及審查流程，財政部修訂調高個人災害損失書面審核金額為30萬元。圖／本報系資料照片
為加速災害損失報備及審查流程，財政部修訂調高個人災害損失書面審核金額為30萬元。圖／本報系資料照片

立委先前要求財政部研議「綜合所得碩災害申報損失總金額書面審核金額」提高至30萬元。財政部表示，為加速災害損失報備及審查流程，修訂調高個人災害損失書面審核金額為30萬元。

財政部北區國稅局也指出，若申報損失金額在30萬元以下，民眾只要於申報期限內填報個人災害損失申報（核定）表，並檢具受損財產的照片或有關憑證，國稅局將予以書面審核，免再派員實地勘查。

該局指出，此次調整個人災害損失書面審核金額，參考87年至113年第1季消費者物價指數累計平均漲幅、營造工程物價指數累計平均漲幅、國產與進口品物價指數累計平均漲幅，並綜合考量國稅稽徵人力及外界反映意見，將個人適用災害損失書面審核金額，由15萬元調高為30萬元，加速災害損失報備及審查流程，以簡政便民。

北區國稅局進一步說明，為主動協助及輔導0403花蓮震災受災戶申請各項稅捐減免，秉持從優、從寬原則，已於災害發生後迅即成立「花蓮震災緊急應變小組」。

另外，該局轄區（新北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣）申請災害損失受理期間，統一延長為3個月（自113年4月4日起算3個月），讓轄區納稅義務人有充裕時間清理家園及申請稅捐減免。

該局補充提醒，納稅義務人可憑國稅局核發的災害損失證明，在114年5月辦理本（113）年度綜合所得稅結算申報時，列報災害損失列舉扣除，但已有保險賠償、救濟金部分，應列為災害損失的減項，按實際可扣除金額列報。

國稅局 消費者物價指數

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