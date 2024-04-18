呆帳損失 留意申報年度
財政部中區國稅局表示，若企業債權逾期二年，經催收後仍未能收取本金與利息，企業就可申請呆帳損失。不過，企業應取得相關證明，並在取得證明文件的年度認列呆帳損失。
中區國稅局表示，呆帳損失申報年度的認定標準，是債權原到期日的次日起算滿二年，即可認定為呆帳損失，並取得相關證明文件。
國稅局舉例，甲公司申報2021年營所稅時，列報呆帳損失100萬元，經查是甲公司2019年間銷售貨物給乙公司，但無法收回應收帳款，甲公司2022年1月間才向法院聲請支付命令並取得確定證明書。
這筆債權在2021年12月底雖已逾期二年，但由於在2022年取得支付命令確定證明後，才符合呆帳損失列報要件，應列報在2022年的呆帳損失，而非列報於2021年營所稅，因此不准甲公司列報2021年呆帳損失100萬元，並補徵稅額。
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