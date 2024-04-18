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採購股東會紀念品 不得扣抵

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
國稅局解釋，依照《營業稅法》規定，交際應酬用的貨物或勞務支付的進項稅額，不得申報扣抵銷項稅額。 圖／聯合報系資料照片
國稅局解釋，依照《營業稅法》規定，交際應酬用的貨物或勞務支付的進項稅額，不得申報扣抵銷項稅額。 圖／聯合報系資料照片

進入發放股東會紀念品旺季，財政部高雄國稅局表示，公司召開股東會，購買紀念品贈送股東，因為股東會紀念品是與推展業務無關的餽贈，在申報營業稅時，這筆進項稅額不能用來扣抵銷項稅額。

高雄國稅局舉例，A公司經營家用器具及用品零售，向B公司購買1萬個指甲剪作為股東會紀念品，並取得B公司開立銷售額100萬元的三聯式統一發票，依營業稅率5%計算，進貨的營業稅額為5萬元，但因贈送股東紀念品的行為與公司業務推展無關，因此，A公司在申報營業稅時，這筆紀念品的5萬元進貨營業稅額不可扣抵銷項稅額。

國稅局解釋，依照《營業稅法》規定，交際應酬用的貨物或勞務支付的進項稅額，不得申報扣抵銷項稅額；而所謂交際應酬用的貨物或勞務，包括宴客及與推廣業務無關的餽贈。

公司贈送股東的紀念品與業務推展無關，屬於公司對股東饋贈，因此購買紀念品支付進項稅額，所取得的進項統一發票，不得申報扣抵銷項稅額。

而若公司以自行產製、進口或購買供銷售的商品，轉而當作股東會紀念品，因為這些商品支付的進項稅額已申報扣抵銷項稅額，在轉作股東紀念品時，依營業稅法規定，應視為銷售貨物，並以商品變更用途時的時價作為銷售額，用公司名義為買受人，按自我銷售開立統一發票，統一發票記載的進項稅額，依規定也不能申報扣抵銷項稅額。

國稅局提醒，公司若誤將購買紀念品支付的進項稅額申報扣抵銷項稅額，進而造成漏稅，在未經檢舉、調查前，已自動補報並補繳所漏稅款，依《稅捐稽徵法》規定可加計利息免罰。

營業稅 統一發票 股東會紀念品

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