8行庫對融資貸款1,359億元 財政部加強貸後追蹤
網路影片「山道猴子」引發朝野立委對融資公司的關心，財政部長莊翠雲17日表示，截至今年一月底，8家公股銀行對融資租賃業之貸款餘額合計約1,359億餘元，強調已經再次提醒公股銀行落實貸前徵授信規範及貸後追蹤管理。
「山道猴子」敘述一名年輕人透過融資買下重型機車，其後又不停超支消費，最後因山道飆速撞上山壁而身亡，留下大筆債務。故事內容相當寫實，引起大家對於融資公司的關切。
立法院財政委員會17日邀請金管會、財政部等單位針對「穩定金融市場並保障消費者權益」進行報告。莊翠雲在報告時指出，民間融資租賃業提供企業及消費者經營業務或消費資金需求，其營運資金部分由公股銀行提供融通。
她強調，各銀行於授信時，應依授信5P原則辦理貸前評估；企業授信決策納入環境、社會、公司治理（ESG）因子等原則辦理徵審作業。據統計，截至今年1月底為止，8家公股銀行對融資租賃業之貸款餘額合計約1,359億餘元。
若要從公股銀行精進，莊翠雲也提出兩大做法，包括再次提醒各公股銀行衡酌融資租賃業之營運特性，適時精進相關徵授信業務管理措施，落實貸前徵授信規範及貸後追蹤管理；台北市租賃商業同業公會也於今年4月3日對從事先買後付（BNPL）業務及車輛交易業務分別訂定自律規範，財政部也將促請公股銀行，於辦理相關授信業務時，併同審酌借戶自律規範執行情形，並落實金融主管機關監理規範，以善盡企業社會責任。
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