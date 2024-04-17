快訊

美國降息希望恐再次幻滅 無所適從的投資人如何自處？

NBA／鵜鶘威廉斯飆40分卻傷退 湖人晉級首輪迎戰金塊

藍營大咖爆家暴慣犯 國民黨回應了

8行庫對融資貸款1,359億元 財政部加強貸後追蹤

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

網路影片「山道猴子」引發朝野立委對融資公司的關心，財政部長莊翠雲17日表示，截至今年一月底，8家公股銀行對融資租賃業之貸款餘額合計約1,359億餘元，強調已經再次提醒公股銀行落實貸前徵授信規範及貸後追蹤管理。

「山道猴子」敘述一名年輕人透過融資買下重型機車，其後又不停超支消費，最後因山道飆速撞上山壁而身亡，留下大筆債務。故事內容相當寫實，引起大家對於融資公司的關切。

立法院財政委員會17日邀請金管會、財政部等單位針對「穩定金融市場並保障消費者權益」進行報告。莊翠雲在報告時指出，民間融資租賃業提供企業及消費者經營業務或消費資金需求，其營運資金部分由公股銀行提供融通。

她強調，各銀行於授信時，應依授信5P原則辦理貸前評估；企業授信決策納入環境、社會、公司治理（ESG）因子等原則辦理徵審作業。據統計，截至今年1月底為止，8家公股銀行對融資租賃業之貸款餘額合計約1,359億餘元。

若要從公股銀行精進，莊翠雲也提出兩大做法，包括再次提醒各公股銀行衡酌融資租賃業之營運特性，適時精進相關徵授信業務管理措施，落實貸前徵授信規範及貸後追蹤管理；台北市租賃商業同業公會也於今年4月3日對從事先買後付（BNPL）業務及車輛交易業務分別訂定自律規範，財政部也將促請公股銀行，於辦理相關授信業務時，併同審酌借戶自律規範執行情形，並落實金融主管機關監理規範，以善盡企業社會責任。

消費 財政部

延伸閱讀

莊翠雲：八大行庫對租賃業貸款1,359億元 促貸後管理

新聞幕後／拚經濟 賴清德直言「有病要找臨床醫」

銀行公公併 財部態度保留

買股東會紀念品不能抵營業稅 財政部：無關業務推動

相關新聞

莊翠雲：八大行庫對租賃業貸款1,359億元 促貸後管理

財政部長莊翠雲17日赴立法院財委會就「如何改善我國融資公司因缺乏監管所衍生社會亂象」進行專題報告指出，截至今年1月底，八...

租賃自律公約上路 財長莊翠雲：公股銀放款檢視自律落實

財政部長莊翠雲今天上午向立法院財委會針對改善融資公司衍生亂象保護消費者權益，提出專題報告指出，租賃公會已經訂定相關的自律...

8行庫對融資貸款1,359億元 財政部加強貸後追蹤

網路影片「山道猴子」引發朝野立委對融資公司的關心，財政部長莊翠雲17日表示，截至今年一月底，8家公股銀行對融資租賃業之貸...

外籍員工所得扣繳 有眉角

財政部高雄國稅局表示，對外籍員工所得扣繳規定，會因員工為居住者或非居住者的不同，而有所區別。依《所得稅法》規定，無論在我...

醫師勞務報酬 歸類大不同

醫師領取醫療機構給付的勞務報酬時，依醫師與醫療機構間的關係不同，勞務報酬歸類也有所不同，於申報扣繳憑單及辦理綜所稅結算申...

無人繼承遺產1.1億 歸國庫

財政部國庫署昨（16）日表示，去年度無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共56件，總金額約1.1億元，單筆最高2,000萬元，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。