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18歲打工要繳稅嗎？ 報稅5大問題一次看懂

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
5月進入報稅季。 圖／聯合報系資料照片
5月進入報稅季。 圖／聯合報系資料照片

image source：photo-ac

文／吳宜臻

5月報稅的季節即將到來，自2023年1月1日起，成年年齡下修至18歲，也就是說2005年出生的人，年滿18歲可以選擇單獨申報。18歲該如何報稅？有哪些問題需要特別留意？《房產溫度計》帶您一文看懂！

18歲3原因可被列為扶養！報稅5大問題一次解決

Q1：18歲還能被列為扶養親屬嗎？

財政部台北國稅局指出，受扶養親屬應符合3原因才能列報扶養，包含還在學校就讀、身心障礙，或是沒有謀生能力。

沒有謀生能力的定義

有身心及智能障礙、患有重大疾病就醫療養或須長期治療等，經取得醫院證明，以及受監護宣告，尚未撤銷者，符合其中一項條件才能判定為沒有謀生能力，國稅局補充勿將待業中、無薪假或補習中誤解成「無謀生能力」。

Q2：18歲有打工的人要報稅嗎？

若在校就讀且有打工所得者，如果打工收入未超過32.4萬者（一般扣除額9.2萬＋薪資扣除額20.7萬＋教育學費扣除額2.5萬），納稅義務人可考慮列報扶養子女較有利；反之，如果超過免稅金額，可考慮將子女作為獨立申報戶，反而有節稅的用途，才不會因為加上申報子女所得而繳更多稅負。

Q3：報稅方法有哪些？

臨櫃申報、電腦申報手機申報

臨櫃申報需檢附的文件：

身分證、薪資扣繳憑單、綜合所得稅結算申報書、所得收入憑單、列舉扣除額證明文件

綜所稅所得淨值

=所得總額-免稅額-標準或列舉扣除額-特別扣除額-基本生活費差額

Q4：標準扣除額跟列舉扣除額怎麼選？

標準扣除額就是不需要任何證明文件而照稅法規定的金額扣除；列舉扣除額則是所得年度中有捐贈、人身保險費、醫藥及生育費、災害損失、購置自用住宅貸款利息以及自住房屋的租金等項支出，加總金額大於標準扣除額時，選擇列舉較為有利。

Q5：忘記報稅怎麼辦？

忘記報稅者，可以先主動向戶籍地國稅局辦理人工申報，不便前往者可以就近國稅局查調後，再將文件以郵寄的方式補寄到戶籍地國稅局。



根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一個月（2024/03/16~2024/04/14）討論「18歲報稅」，不少網友關注獨立申報、扶養、扣除、親屬、身心障礙、免稅額、謀生、在校、義務人等熱門關鍵字，有網友認為「18歲不能投票，但是要繳稅不能列入被扶養，政府割18歲的韭菜」、「18歲還是高三學生，應該20歲才算成人，因為開始工作年齡是20歲，18歲還是父母要付錢」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

無論有沒有符合退稅或免稅資格，記得都要進行申報，才能依法進行退稅，在五月納稅之前可先計算看看，選擇哪種方式才能替自己的荷包減輕負擔。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月16日至2024年04月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『18歲報稅』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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