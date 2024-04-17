企業購地拆屋重建 列成本
企業為擴廠購置房地，並直接拆除地上既有建物重建時，既有建物購買價款、拆除費用，在申報營所稅時，應一併計入新建房屋成本，而非列報固定資產報廢損失。
財政部高雄國稅局說明，企業供營業使用的不動產、廠房或設備等固定資產，若因特定事故未達規定耐用年數而損毀，可提證明將固定資產折舊列為該年度損失。
然而企業購入土地及舊建物後，如未供使用就直接拆除重建，舊建物購買價款與拆除費等成本就不能列報固定資產報廢損失。
高雄國稅局舉例，甲公司帳目載有鉅額報廢損失500萬元，但經國稅局查核，房地從購置到拆除重建都未供營業使用，購屋價款400萬元、拆除費100萬元，皆應轉列為新建房屋成本，分年提列折舊費用。國稅局剔除甲公司原先列報的固定資產報廢損失並補稅。
國稅局提醒，營利事業固定資產報廢拆除，帳列各項費用及損失時，應注意相關規定，以免錯誤申報。
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