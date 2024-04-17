無人繼承遺產1.1億 歸國庫
財政部國庫署昨（16）日表示，去年度無人承認繼承遺產賸餘現金繳庫共56件，總金額約1.1億元，單筆最高2,000萬元，全部歸入國庫。
國庫署表示，民法規定，無人承認繼承的遺產，在公示催告期限屆滿後，經清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。
國庫署副署長馬小惠表示，通常會進入國庫的都是現金，不包含不動產或其他所有物，但現代人對於理財或持有財產，現金通常不是最大部位，以過去五年平均來看，每年無人承認繼承遺產賸餘現金大約為1億至2億元。
無人承認繼承遺產的情況不一定是無子嗣，馬小惠說，若是債務大於遺產，或遺產訴訟爭執大於可分配繼承財產，繼承人多會選擇拋棄繼承；或遺產的被繼承人關係難以釐清，通常也會無人承認，這三種情況的無人承認繼承遺產就會落入國庫。
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