外籍員工所得扣繳 有眉角

財政部高雄國稅局表示，對外籍員工所得扣繳規定，會因員工為居住者或非居住者的不同，而有所區別。依《所得稅法》規定，無論在我國境內有無住所，只要於該年度內在我國境內居留合計滿183天，即為我國居住者；反之，則為非居住者。

扣繳單位給付「非居住者」各類所得時，扣繳義務人應在給付時扣取稅款，並於代扣稅款日起十日內，向國庫繳清稅款，填報扣繳憑單並發給納稅義務人。

居住者與非居住者扣繳申報方式

至於扣繳單位給付各類所得對象若為「居住者」，其代扣稅款於次月10日前繳納國庫，並於次年度元月底前申報扣繳憑單。

國稅局表示，公司等扣繳單位給付外籍員工各類所得時，若先以非居住者扣繳率扣繳，在外籍員工在我國居留天數滿183天，再改用居住者扣繳率扣繳，原來以非居住者扣繳的稅款，扣繳義務人無須額外申請，可在員工辦理綜所稅結算申報時扣抵或退還。

高雄國稅局舉例，A公司在2024年3月5日給付外籍員工甲君2月薪資4萬元，甲君在我國境內無住所且居留天數未滿183天，A公司應以非居住者身分辦理扣繳。

而甲君薪資低於每月基本工資的1.5倍，也就是41,205元（27,470元×1.5），依扣繳率6%扣繳2,400元（40,000元×6%），應於十日內、即2024年3月14日前，將扣繳稅款2,400元繳納國庫，並可透過財政部網路申報。

隨後，甲君在2024年在台居住超過183天，甲君在該年度稅務身分轉換為居住者，A公司應以每月薪資5%扣繳，若每月應扣繳稅額不超過2,000元，則不須扣繳。

至於A公司2024年分別按甲君非居住者及居住者扣繳的稅款，扣繳義務人無須申請更正扣繳憑單、繳款書及退還稅款，可在甲君2025年5月辦理綜所稅申報時扣抵或退還。

國稅局提醒，扣繳單位給付各類所得時，應先判別所得人究竟為居住者或非居住者，依規定扣取稅款，並辦理憑單申報。

商品推薦