原物料報廢 可列報損失

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導

當商品或原物料、半成品因過期、變質等因素而報廢，企業申報營所稅時可列報損失，不過記得在期限內報請國稅局派員勘查確認報廢事實，或由事業主管機關確認並取得證明文件，才可認定為損失。

高雄國稅局指出，若商品或原物料、半成品等因過期、變質、破損、滯銷等，導致無法出售、加工製造等因素而報廢，可依會計師查核簽證報告或年度所得稅查核簽證報告，並檢附相關資料核實認定為報廢損失。

此外也可在事實發生後30日內報請稽徵機關派員勘查監毀，或主管機關監毀並取得證明文件，核實認定。

國稅局表示，商品或原物料、半成品報廢必須確實毀棄，且應有加註日期的毀棄過程前後照片、清運或回收證明等資料可供查證。

另外國稅局說明，如果有廢品出售收入，應列為其他收入，或從商品報廢損失中減除，以免遭補稅及處罰。

原物料 國稅局 簽證

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