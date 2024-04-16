稅收挹注長照基金 大躍進

據財政部統計，今年第1季稅收挹注長照基金195億元，年增18.1%，其中以房地合一稅與遺產稅稅源增加較多，分別都年增近六成，順利達成首季預算數。

《長期照顧服務法》自2017年6月實施後設置長照基金，長照財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅及政府預算撥充。

今年Q1稅收挹注長照基金情形 圖／經濟日報提供

來自稅收的財源包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配稅款、撥入住宅基金部分後餘額，總計有四項稅目。

在稅收財源方面，今年第1季撥入長照基金稅收共195億元，順利達到全年目標數781億元的25％，與去年同期相比，則增加約30億元、年增18.1％。

其中有92億元來自房地合一稅，為今年第1季長照基金最主要的稅收財源；另外67億元來自菸稅，來自遺產稅有30億元，贈與稅則有6億元。

從各稅目來看，房地合一稅第1季入帳長照基金的稅收年增58.5％，主要是新青安貸款政策奏效，激發出30至40歲的房市剛性需求，再加上逾重稅閉鎖期後的轉手交易量，稅收勁增。

由於房地合一稅收年年成長，在2022年首度超越菸稅，成為長照基金最主要的稅收來源，今年可望挑戰連三年成為主力。

另首季撥入長照基金的菸稅，年增13.6％；遺產稅年增58.5％；贈與稅則因比較基期高、年減79.5％。

此外，自今年起，房地合一稅收餘額至少應有10％進入住宅基金。今年第1季房地合一稅共撥入住宅基金10.17億元、預算數達成情況亮眼。

房地合一稅自2016年上路，扣除統籌分配稅款部分，原本剩餘九成稅款皆撥入長照基金，但過去立委質疑，房地合一稅來自房地交易，也應用於住宅政策，因此要求財政部檢討。

財政部檢討後修正相關法規，自今年起將房地合一餘額的一成稅款撥入住宅基金。

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