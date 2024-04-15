鋼鐵業界喊變更特定鍍鋅產品稅率

對陸五項鋼品雙反調查雖將落日，但大陸近年加強對鋼品補助，中鋼（2002）、燁輝、裕鐵等六公司日前提案，針對特定鍍鋅產品，向財政部申請變更陸廠反傾銷稅率。

財政部2016年受理中鋼等六公司申請調查大陸及南韓進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品課徵反傾銷稅，同年11月公告陸、韓涉案廠商確有傾銷，2016年8月起至2021年8月課徵反傾銷稅。

中鋼等六公司認為有繼續必要，2021年申請落日調查，財政部也認定應繼續課徵，2022年時公告對陸福建凱景公司課徵0％、其他製造商或出口商43.38％、南韓所有製造或出口商77.3％，至2027年9月13日為止。

財政部認為大陸鋼鐵原料受控制程度加深，福建凱景公司自2023年起接受大陸補貼。中鋼等六公司認為福建凱景不適用0％反傾銷稅，應重新計算傾銷差率。

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