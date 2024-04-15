聽新聞
test
0:00 / 0:00
鋼鐵業界喊變更特定鍍鋅產品稅率
對陸五項鋼品雙反調查雖將落日，但大陸近年加強對鋼品補助，中鋼（2002）、燁輝、裕鐵等六公司日前提案，針對特定鍍鋅產品，向財政部申請變更陸廠反傾銷稅率。
財政部2016年受理中鋼等六公司申請調查大陸及南韓進口特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品課徵反傾銷稅，同年11月公告陸、韓涉案廠商確有傾銷，2016年8月起至2021年8月課徵反傾銷稅。
中鋼等六公司認為有繼續必要，2021年申請落日調查，財政部也認定應繼續課徵，2022年時公告對陸福建凱景公司課徵0％、其他製造商或出口商43.38％、南韓所有製造或出口商77.3％，至2027年9月13日為止。
財政部認為大陸鋼鐵原料受控制程度加深，福建凱景公司自2023年起接受大陸補貼。中鋼等六公司認為福建凱景不適用0％反傾銷稅，應重新計算傾銷差率。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 他靠青安貸款買房想再出租 過來人曝嚴重下場：恐被法拍
▪ 南霸天拋「台積電理論」：未來這五區房價會接近
▪ 獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解
▪ 債務風暴正在醞釀 都是房地產惹的禍？
▪ 16家國銀開辦以房養老 七家首季業績都掛「蛋」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言