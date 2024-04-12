欠稅追繳期最長15年 不受五年徵收期限制

拖時間不是欠稅解方，欠繳稅捐在強制執行期間，不受五年徵收期間限制，且欠稅案件若已進入強制執行程序，可再繼續執行十年，等於徵收加上執行前後會有15年之久。

屏東縣政府財稅局舉例，曾有民眾致電，為何自己五年前所欠繳的稅款還要被執行分署追討，不是欠繳稅捐達五年以上就可以不用繳了嗎？

財稅局表示，依《稅捐稽徵法》規定，稅捐徵收期間是自繳納期間屆滿隔日起算五年，但徵收期間截止前，只要欠稅案件已移送行政執行分署強制執行，就可繼續執行五年；且在五年期滿前，行政執行分署已開始執行，還可以再繼續執行五年，等於徵收及執行期間，前後共有15年。

納稅人應注意，當繳納期間期滿後，每超過三天就需按應繳的稅額加徵1%的滯納金，若30日後仍未繳納稅捐，就會被移送行政執行分署強制執行。在強制執行期間，不只會被禁止處分不動產，甚至連納稅人的薪水、存款也可能被強制執行。依規定，稅捐稽徵機關可在納稅人欠稅時，就相當於欠稅金額的財產，對納稅人的財產辦理禁止處分，這是對於逾期未繳稅款的保全措施。而執行分署可依比例原則，優先從欠稅人財產中較容易執行的部分著手，不以禁止處分不動產為限。

財稅局呼籲，欠稅人勿心存僥倖，認為欠稅拖個幾年就可不用繳納，若有欠繳稅捐務必儘速繳納，否則可能造成不必要麻煩。舉例來說，車輛欠繳使用牌照稅、使用公路被查獲，還會被裁處罰鍰。另，稽徵機關在稅捐追徵時效內，只要查有欠稅人財產或所得，都將依法通知行政執行分署強制執行。

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