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有條件獎勵 不能列交際費

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導

公司招待經銷商或客戶，在申報營所稅時要留意列報方式，若要求對方達到一定業績等條件才給獎勵，就不能列為交際費，而要列為其他費用。

財政部高雄國稅局表示，若企業依約招待達成業績的經銷商或客戶，這筆支付費用不屬於「交際費」範圍，是按「其他費用」列支，並應依《所得稅法》規定列單申報主管國稅局，及填發免扣繳憑單給經銷商或客戶。

國稅局舉例，A公司辦理營所稅申報時，列報交際費100萬元，經查核發現，帳載費用金額與某經銷商交易金額有比例關係，A公司解釋，是為鼓勵業績提升，因此與經銷商約定，銷售額達一定標準以上，就招待旅遊七日，國稅局依相關辦法，核認該筆費用不屬「交際費」，應改以「其他費用」列支，並列單申報及填發免扣繳憑單給經銷商。

國稅局提醒，企業列報費用時，認明費用的性質列支，也須保存與支出相關證明文件（如支出憑證及購銷契約）供稽徵機關查核，如錯誤認列為交際費，在未經檢舉、調查前，儘速自動補報。

國稅局 所得稅 營所稅

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