生醫、新創、天使投資人 可節稅

5月報稅季來臨，不少人關注自己綜所稅申報能扣除多少所得額，除常見的捐贈扣除額、災損扣除額等，投資生技醫藥、新創事業的「天使投資人」，也能從所得總額扣除，節稅更有感。

政府為改善新創事業初創期籌資困難，及延續生醫產業長期研發投入資金需求，立法提供願承擔較高投資風險的天使投資人租稅優惠，以鼓勵投資人支持新創事業與生醫產業。

天使投資人租稅優惠與條件

依《生技醫藥產業發展條例》規定，個人以現金投資未上市或未上櫃的生技醫藥公司，對同一公司當年度投資金額達100萬元，並取得該公司新發行股份，持有期間達三年，就可以投資金額50%為上限，持有滿三年當年度起兩年內，自個人綜合所得總額中減除，每年可減除金額合計最高500萬元。

前述生技醫藥公司定義，指設立十年內的研發製造新藥公司，或設立五年內的受託開發製造生產新藥公司。

而依《產業創新條例》規定，以現金投資成立未滿兩年，經主管機關核定的國內高風險新創，且對同一公司當年度投資金額達100萬元，並取得該公司新發行股份，持有期間達兩年，就可以投資金額50%為上限，在持有滿兩年當年度起，從個人綜合所得總額中減除，每年可減除金額以300萬元為限。

目前生醫條例施行期間至2031年12月31日為止；產創條例的施行期間則至2029年12月31日為止。有從事相關投資的納稅人，可好好把握適用期間。

此外天使投資人若要申請適用租稅優惠，在持有股份期間達標的隔年元月底前，公司應檢附核定函或核准函等證明文件，向國稅局申請核發「個人股東投資自綜合所得總額減除證明書」，投資人才能適用租稅優惠。

財政部也提醒納稅人，生醫條例、產創條例雖同為天使投資人租稅優惠，但在投資對象、可減除年度、持有時間、可減除金額上限等條件皆有差異，應視個別情況適用相關租稅優惠。

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