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地震災戶延期或分期繳稅 申請方式、標準、期限一次看

經濟日報／ 記者許如鎧／台北即時報導
4月3日花蓮發生芮氏規模7.2地震，造成災情，納稅人若因此造成財損，無法於規定繳納期間內繳稅，可依《稅捐稽徵法》第26條規定，申請延期或分期繳納稅款。圖／聯合報系資料照片
4月3日花蓮發生芮氏規模7.2地震，造成災情，納稅人若因此造成財損，無法於規定繳納期間內繳稅，可依《稅捐稽徵法》第26條規定，申請延期或分期繳納稅款。圖／聯合報系資料照片

4月3日花蓮發生芮氏規模7.2地震，造成災情，納稅人若因此造成財損，無法於規定繳納期間內繳稅，可依《稅捐稽徵法》第26條規定，申請延期或分期繳納稅款

財政部北區國稅局說明，依據相關辦法，納稅人申請延期或分期方式及適用標準如下：

一、請填申請書、敘明無法繳清稅捐的原因，並檢附下列證明文件：

（一）稅捐稽徵機關或其他有關機關核發的災害證明文件、經稅捐稽徵機關收文的災害損失申請函及損失清單影本。

（二）納稅義務人因天災、事變或不可抗力事由，領取機關、團體救助金、賑助金等，或為直轄市、縣（市）政府列冊受災戶的相關證明文件。

（三）其他因天災、事變或不可抗力事由，不能於繳納期間內一次繳清應納稅捐的相關證明文件。

二、延期或分期標準：

（一）稅捐未達20萬元，得延期一至二個月或分二至三期。

（二）稅捐在20萬元以上，未達100萬元，得延期一至三個月或分二至六期。

（三）稅捐在100萬元以上，未達500萬元，得延期一至六個月或分二至12期。

（四）稅捐在500萬元以上，未達1,000萬元，得延期一至12個月或分二至24期。

（五）稅捐在1,000萬元以上，得延期一至12個月或分二至36期。

三、申請期限：應於規定繳納期限內提出申請，若因天災、事變或不可抗力等事由，導致不能於規定繳納期間內提出申請，可於其原因消滅後十日內申請回復原狀，並同時補行延期或分期繳納應納稅捐的申請。

稅款 財政部

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