自住房屋稅優惠新增戶籍要件 財政部修子法
財政部29日預告修正「住家用房屋供自住認定使用標準」修正草案，皆是配合《房屋稅條例》母法修正，包含自住新增遷戶籍要件、房屋使用權人新增為自住稅率適用範圍等兩重點。
財政部修正房屋稅條例，也就是囤房稅2.0，今年7月1日將上路。修法除加重非自住住家稅負外，在房屋稅課徵方式上也有變革。
其中針對自住要件，現行只要房屋為本人、配偶、直系親屬實際居住使用，即可在全國三戶限額內適用自住稅率；修法後增訂戶籍要件，必須遷入戶籍才能適用，今日預告子法也配合修正要件，並配合母法新增單一自住適用規定。
此外，此次房屋稅條例修法也明文納入「使用權房屋」，除必須納入囤房稅戶數計算，若為自住、單一自住，也比照所有權房屋可享較低稅率。財政部今日預告子法也配合修正。
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