阿公農地蓋孫子婚房遭課稅 一查符合這要件可省4倍稅金

新竹市一名世代務農的陳姓老翁，為了要給孫子結婚有個新房住，2022年時在自家農地上建了一間透天厝，並於周圍鋪設水泥以便通行及停車使用，但收到了2023年地價稅補徵繳款書3000元。經向新竹市稅務局申請復查，稅務局確認符合「自住」要件，輔導改以住宅用地稅率2‰課徵地價稅，之後只需繳納600元，節省了4倍的稅金。

新竹市稅務局指出，課徵田賦的土地不能有農業以外的其他用途，必須農地農用，如果因農業使用需要興建農業設施或農舍，應依法取得容許使用同意書或使用執照。

如果變更農地使用情形，例如興建鐵皮屋、鋪設水泥地、提供停車、庭園造景、步道或其他非關農業使用的設施等，就不符合農地農用的規定，應自變更使用的次年期起改按一般用地稅率10‰至55‰課徵地價稅。

新竹市稅務局聽到陳姓老翁建房是為了要給孫子當新房用，立即做了進一步的資料調閱，發現房子及土地都是陳姓老翁所有，孫子的戶籍也設在新房，符合「自用住宅用地」規定，立即輔導陳翁申請按自用住宅用地稅率2‰課徵地價稅，2024年起只需繳納600元，節省了4倍的稅金。

稅務局指出，陳姓老翁聽完稅務局詳細解說田賦的規定，了解農地的使用限制，加上申請自住可節省4倍的稅金，欣然同意撤回復查申請。

稅務局提醒，農業用地經改按一般用地稅率課徵地價稅，若是作自用住宅用地使用，且有土地所有權人本人、配偶或直系親屬設立戶籍，也沒有出租、營業等情形，可在當年9月22日前向稅務局申請按自用住宅用地稅率2‰課徵地價稅，逾期申請將自次年開始適用，以後如恢復作農業使用，也可以申請恢復課徵田賦。