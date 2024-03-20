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成年年齡下修 北區國稅局：年滿18歲有所得應單獨申報

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部北區國稅局表示，今（113）年辦理112年度綜合所得稅結算申報時，年滿18歲即已成年，如有所得，除符合一定條件外，原則上應單獨辦理申報。圖／本報系資料照片
財政部北區國稅局表示，今（113）年辦理112年度綜合所得稅結算申報時，年滿18歲即已成年，如有所得，除符合一定條件外，原則上應單獨辦理申報。圖／本報系資料照片

民法修正調降成年年齡由20歲下修為18歲，財政部北區國稅局表示，今（113）年辦理112年度綜合所得稅結算申報時，年滿18歲即已成年，如有所得，除符合一定條件外，原則上應單獨辦理申報。

該局舉例，甲君兒子乙君於111年度時18歲，甲君列報為受扶養親屬減除免稅額，112年度乙君19歲，若已不在校就學、且無身心障礙等情況，甲君不可再列報乙君免稅額，乙君如有所得應自行辦理綜合所得稅結算申報。

該局進一步說明，納稅義務人辦理112年度綜合所得稅結算申報時，依所得稅法第15條第1項及第17條第1項第1款第2目及第3目規定，如所得人已成年，且非在校就學、身心障礙或無謀生能力者，依法不可由納稅義務人（如父母、兄弟、姊妹）列報減除受扶養親屬免稅額。

但94年出生者（即112年度屆滿18歲）可選擇單獨申報或與扶養人合併申報，屬93年及以前年度出生者(即112年度滿19歲以上)，如因在校就學、身心障礙或無謀生能力，可由扶養的納稅義務人合併申報。

該局呼籲，民法成年年齡自112年1月1日起下修至18歲，納稅義務人於申報綜合所得稅受扶養親屬時，要特別留意成年子女是否符合上述規定，以免遭到剔除補稅。

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