台美租稅協定 財部盯進度

台美解決雙重課稅法案受矚目，國民黨立委賴士葆昨（7）日質詢財政部長莊翠雲，能否在美國總統大選前搞定？莊翠雲回應，「我們非常希望。」財政部會持續關注相關進度。

美國眾議院今年元月底表決通過「美國家庭及勞工稅收減免法案」，這項包裹法案中，包含美台避免雙重課稅法案，後續將送參院表決並經美國總統簽署後才生效。

莊翠雲昨日赴立法院財政委員會業務報告並備詢，賴士葆關注台美解決雙重課稅法案相關進度。

莊翠雲表示，在美國法案通過、總統簽署生效後，台灣會與美國交換國際文書，目前美國還在參院審議，財政部會密切關注相關時程。

賴士葆猜測，美國即將於11月舉行總統大選，美台租稅減免法案在選前應該可以搞定？莊翠雲說，「我們非常希望。」財政部會持續關注。

莊翠雲先前就曾鬆口，期待在今年上半年前，就能完成洽簽美台快速雙重稅收減免法案相關國際文書，簽完之後，台灣會加速走完行政程序，雙邊就能生效。

財政部官員表示，台美雙方溝通管道暢通，也期待美國國會儘快排審相關法案，較迫切的議題會透過「美台快速雙重稅收減免法案」來解決，會比一般協定速度還要快。

為協助企業排除租稅障礙，台灣持續與各國洽簽租稅協定，台美之間隨著台積電赴美設廠，雙方都認為有更迫切需求。

官員表示，目前針對較為迫切的議題，美國是透過「美台快速雙重稅收減免法案」來解決，一般協定常見的扣繳稅率降低、常設機構規定等都已包含在內，美國完成國會程序後，台美雙方會積極展開國際文書簽署，速度會比較快。

除了快速減免法案，較為完整的租稅協定，台美雙方也正在洽談當中，讓協定利益可擴充得更加完整，提供更全面保障，快速法案、正式租稅協定會雙軌並進。

美台快速雙重稅收減免法案涵蓋降低扣繳稅率、常設機構判定規則、聘雇所得課稅方式、合格台灣稅務居民定義等四議題，都是納稅人相當關注的議題。