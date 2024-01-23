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長照扣除額 放寬兩資格

聯合報／ 記者翁至威／台北報導

衛福部近日預告綜所稅「長照特別扣除額身心失能者資格」修正草案，將有兩大放寬，首先是將「團體家屋」納入適用範圍，其次是身心失能者若在入住期間死亡，導致入住天數未達九十日門檻，仍可有條件適用長照扣除額。

根據所得稅法規定，只要符合衛福部公告須長期照護的身心失能者，民眾申報綜所稅時，每人每年可扣除十二萬元。

衛福部公告須長期照顧的身心失能者資格，主要有三類，包括聘僱外籍家庭看護工、依長照服務法接受評估失能程度屬第二級至第八級、課稅年度入住住宿式服務機構全年達九十日者。

衛福部這次主要針對入住住宿式服務機構者，放寬相關資格。首先，原本只限入住老人福利機構、榮民之家、護理之家、身障住宿式機構等機構，這次修正新增「團體家屋」；「團體家屋」是指在社區中，提供具行動力的失智症者家庭化及個別化服務，屬於衛福部長照系統的一環。

其次，入住住宿式服務機構若要適用長照扣除額，依規定全年入住須達九十日，衛福部新增但書，若身心失能者在前一年已入住達九十日、且持續入住至課稅年度死亡，而課稅年度入住日數未達九十日，仍可適用長照扣除額。

國稅局提醒，民眾若列報長照扣除額，要附上相關證明文件，例如聘僱外籍家庭看護工許可函、入住機構繳費收據影本等。此外，長照扣除額設有排富條款，綜所稅適用稅率百分之廿以上、股利及盈餘合計金額選擇採百分之廿八稅率分開計稅，或納稅人基本所得額超過最低稅負免稅額，都不適用。

長照 衛福部 住宿

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