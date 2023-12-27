遺產稅試算服務、跨局臨櫃申辦 明年起上限提高至3500萬元

明年元旦起，新增遺產稅申報便民措施，財政部表示，適用遺產稅試算服務案件的遺產總額上限從3000萬元提高至3500萬元；方便民眾就近到國稅局申報遺產稅，跨局申報遺產稅案件的遺產總額上限也由3000萬元提高至3500萬元。統計提供遺產稅試算服務2年時間，18.1萬件提出申請，11.8萬件符合試算條件。

申辦遺產稅可以透過線上申請，或是洽任一國稅局、直轄市地方稅稽徵機關臨櫃申請，不論是不動產還是金融資產，都可以幫繼承人查詢。

財政部賦稅署表示，為持續優化便利民眾申報遺產稅，自明（113）年1月1日起，擴大單一窗口查詢金融遺產服務的查詢範圍及對象，並精進遺產稅申報稅額試算服務及跨局臨櫃申報服務等三大精進措施。

擴大單一窗口查詢範圍及對象方面，新增中華民國期貨業商業同業公會及所屬會員機構為受理查詢機構，將期貨客戶保證金專戶的存款、期貨商受託從事國外期貨交易的開戶及部位餘額等資料納入查詢範圍；並將查詢對象由被繼承人屬經常居住中華民國境內的國民擴及經常居住境外的國民。

適用試算服務案件的遺產總額上限金額提高為3500萬元，並就遺產種類新增已下市，且公司登記已註銷、廢止（撤銷）或破產，資產淨值為零或負值的有價證券。

財政部統計110年9月起至112年11月底，已提供金融遺產查詢資料439萬餘筆，受理試算服務申請案件達18.1萬件，符合條件者達11.8萬件，占65％；實施新增3項精進措施後，預期99％以上的遺產稅案件都可適用查詢服務，符合試算服務條件者可逐步提升至7成。

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