賴清德萬里老家公益信託…違建可以嗎？估價師：一幅畫也行「看有沒有人接受」

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議成選戰焦點，昨在政見發表會上，表示要將老家公益信託，但違建能否信託，又成話題。估價師陳碧源表示，公益信託可指定標的，一幅畫、一輛車都可以公益信託，問題是誰要接受這樣的信託。

他表示，公益信託是指基於公益，將名下資產交給受託人管理，受託人可以是信託業者、律師，銀行、基金會，社福團體等，所得收益則作為公益使用，經主管機關核准，可免房屋稅、營業稅，所得稅及遺贈稅等。

陳碧源表示，賴清德老家雖然沒有建號，沒有保全登記，但仍可用指定標的方式作為公益信託，但就看受託人「要不要收」。因為，縱使是公益受託仍有其信託管理成本或費用。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨也指出，信託法第69條至第85條公益信託專章指出，舉凡以慈善、文化、學術、技藝、宗教、祭祀或其他以公共利益為目的的信託，經目的事業主管機關許可，都可以成立公益信託。

她表示，公益沒有金額門檻限制，比起財團法人有更多彈性與更少的花費，同時只要符合相關條件就會有賦稅優惠。

另外違建是否可以信託的問題，在最高法院92年度台上字第1594號民事判決，不管是否為違建，都可以做為公益信託的標的。

另外，陳碧源表示，公益信託縱使成立，仍可因信託目的是否達成與否、信託行為所定事由是否已經發生，而將公益信託關係消滅。或者因為公益信託違反設立條件、三年內不活動或其他有害公益的行為，遭到主管機關撤銷而消滅。

只是當公益信託因為沒有信託財產歸屬權利人時，主管機關可以將信託財產移轉給類似信託目的的公益法人或公益信託，讓該公益信託財產仍可維持其原來公益信託之目的。

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