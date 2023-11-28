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房租列特扣額 擬設排富等3條件

聯合報／ 記者翁至威朱漢崙／台北報導
立法院財委會昨審查所得稅法修正草案，針對房租支出改為特別扣除額達成共識，但對扣除額度調高多少則有歧見，全案送交朝野協商。記者侯永全／攝影
立法院財委會昨審查所得稅法修正草案，針對房租支出改為特別扣除額達成共識，但對扣除額度調高多少則有歧見，全案送交朝野協商。記者侯永全／攝影

立法院財政委員會昨天審查所得稅法第十七條修正草案，朝野取得共識，房屋租金支出將從現行列舉扣除改為特別扣除額，估約一百萬戶受惠。財政部長莊翠雲表示，將設三大排除條件，包含排富、排除有殼族、排除受領補貼部分。

此外，多名立委提案加碼租金扣除額上限，財政部同意從現行每年十二萬元提高至十八萬元，但是國民黨、時力等在野立委堅持應提高至卅萬元，最後經討論，全案初審完成送出財委會，額度則待黨團協商。

立法院會期將結束，財委會近期展開減稅法案大清倉，尤其針對綜所稅扣除額，繼日前幼兒學前扣除額適用年齡從五歲以下擴大至六歲以下後，財委會昨審查租金扣除額改革相關修法，財政部也鬆口支持朝野立委提案。民進黨立委郭國文說，租金改列特別扣除額，除使弱勢租屋族受惠，也可更容易勾稽房東所得，有助租屋市場透明化，這項政策是租屋黑市的顯影劑。

莊翠雲表示，多位立委提案皆希望將租金支出改列為特扣額，避免在標準扣除額不斷提高下，弱勢租屋族無法實際受惠。不過為避免替富人減稅或重複減除疑慮，將有三大排除條款。首先，應比照長照扣除額、幼兒學前扣除額，設有排富條款。現行排富條款包括，綜所稅適用稅率百分之廿以上、股利所得採百分之廿八分開計稅及基本所得額超過最低稅負免稅額。

其次，莊翠雲也提到應排除有殼族。若本人、配偶、受扶養直系親屬在國內持有房屋，將不能適用。第三，領有租金補貼部分，應該從租金支出中減除。舉例來說，假設每年領取內政部租金補貼六萬元，全年租金十二萬元，則僅能列報六萬元租金特別扣除額。

至於租金扣除額上限，根據主計總處家庭收支調查，一年房地租及水費項目平均數約十八萬二六七六元，財政部可接受上限提高至每年十八萬元；但在野立委堅持拉高至卅萬元，財政部擔憂稅損恐達一百億元，難以承受。經討論仍無共識，後續須經黨團協商。

莊翠雲 租金補貼 立法院

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