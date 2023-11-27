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房租擬改特別扣除 300萬人受惠

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
財政部書面報告首度鬆口，不反對租金支出改列特別扣除額、並納入排富條款。聯合報系資料照片
財政部書面報告首度鬆口，不反對租金支出改列特別扣除額、並納入排富條款。聯合報系資料照片

大選腳步接近，朝野立委爭相提出減稅法案拚「業績」。立法院財政委員會預定今天審查所得稅法第十七條修正草案，在財政部「有條件不反對」前提下，房租支出可望從現行的列舉扣除額改為特別扣除額，每年每戶扣除十二萬元的上限額度也可望調高，但調整額度則視配套方案而定。修法案若在本會期通過，全國逾三百萬租屋族後年五月報稅可望受惠。

民眾每年五月報繳個人綜所稅時，可選標準或列舉扣除申報，由於標扣額已調高到十二點四萬元，加上免附單據，因此目前六百萬申報戶有逾九成選擇標準扣除報稅。未來房租支出改為特別扣除額，選擇標準扣除報稅的民眾，只要符合規定，也可一併列報房租支出。

朝野立委這次提出十一個版本的修法草案，其中將房租改為特別扣除額是最大公約數，至於額度上限則從十七萬到卅萬元都有，部分提案則搭配適用稅率百分之廿以下的排富條款（稅率百分之五、十二才能列報）。

財政部在書面報告指出，各立委及黨團提案均將租金支出改列特別扣除，政策立意良善，尊重委員提案；針對提高扣除額度，財政部認為，考量政府已提供多項措施減輕租屋族經濟負擔，且各界對扣除金額意見不一，宜蒐集各方意見及相關資料通盤審慎評估。

據了解，考量朝野立委統統主張將租金支出改列特別扣除，財政部不願逆勢而為，「擋也不見得擋得住」，因此只能表示尊重；此外，房租議題牽涉住宅政策，要看國家的政策資源要擺在哪裡，也就是政府要照顧誰，考量租屋市場中房客相對弱勢，政策要解決這個問題，財政部也沒有反對的理由。

財政部推估，房租改列特別扣除，每年稅損約五十億元。官員說，稅損不是問題，關鍵是政策方向；至於扣除額度，除了排富條款，若能比照內政部租屋補貼，限定無屋族才能申請等配套，或許有大一點的調整空間，「但調到卅萬元恐怕承受不了」。

業績 立法院

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