快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

迎戰全球最低稅負制 勤業眾信：可從避風港原則著手評估

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德。勤業眾信提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德。勤業眾信提供

OECD主導的全球最低稅負制箭在弦上，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐有德表示，跨國企業在全世界各地負擔15%稅負的目標看似容易，其背後的計算過程卻是非常複雜，與過去申報各國所得稅的制度都有所不同，也牽涉到集團內的跨國合作及資料收集，建議企業需儘早了解及因應，尤其應從避風港原則著手進行評估。

徐有德表示，全球最低稅負制要求集團年營收及非營業收入超過7.5億歐元的跨國企業，在全世界各地均應負擔至少15%稅負。

徐有德表示，OECD制度設計已近完成，現已進到各國評估及立法階段，歐洲大部分國家及鄰近之日、韓均已宣示該制度將於2024年上路，其他承諾實施國家也訂出2024或2025的上路時程。

徐有德指出，受前述規範台商可預期海外子公司會優先適用，即便台灣尚未公布具體時程，全球最低稅負制可能使各國政府有權對其管轄地以外的企業課徵未達15%的部分。因此，需要注意一旦此制度上路，並非僅已生效的國家才需要繳納15%，而是各地都將適用。

此外，即便首次申報可能落在2026年，對企業更立即影響是明年起的財報揭露，包括評估補繳稅額之入帳金額。

2024 財報

延伸閱讀

黃揚明指韓國瑜若任立法院長 恐是龍困淺灘的政治布局

邱顯智預測未來立法院畫面 韓國瑜當午後限定立法院長

00922股息才入帳隔天就填息！ 僅花費20個交易天數…年化殖利率高達7％以上

問民進黨貪汙怎解？陳建仁舉「他」為例：少數官員有貪汙

相關新聞

立院財委會初審通過所得稅法修正草案 幼兒特別扣除額年齡放寬到6歲

立法院財委會今天初審通過所得稅法第17條修正草案，將幼兒學前特別扣除額適用年齡從5歲放寬到6歲，扣除金額因版本繁多將交由...

降低收入不高民眾稅賦負擔 莊翠雲：通盤研議中

今年全年稅收預估將超過預算數，民進黨立委鍾佳濱今天在立法院財政委員會質詢時呼籲財政部除了優先還債，並建議降低收入不高民眾...

台銀、台啤球員捲入打假球風暴？ 財長：全面清查

超級籃球聯賽（SBL）目前有裕隆多名球員、助理教練涉打假球案，甚至傳出台啤、跟台銀也有球員涉嫌配合打假球。立委沈發惠上午...

超徵稅收再還稅於民？ 財政部長莊翠雲這麼說

今年稅收狀況良好，在野黨再度呼籲還稅於民，財政部長莊翠雲今（22）日表示，稅課收入執行超過預算數部分，會優先還債，除今年...

原物料進口減稅 續延至下季

財政部昨表示，行政院核定自明年一月一日起至三月卅一日止，繼續調降汽柴油及水泥貨物稅，牛肉、奶粉等廿二項關稅，以及進口黃豆...

幼兒學前扣除額 可望放寬

立委提案修法，希望將綜所稅幼兒學前特別扣除額適用年齡從5歲以下擴大至6歲以下，財政部昨（21）日對此提案態度相對正面，表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。