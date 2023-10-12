囤房稅2.0還沒上路 今年房屋稅已破紀錄！這區登稅收王
財政部統計今年1~8月全國房屋稅共876.9億元，跟去年同期相比增加4.6%，已刷新歷年全年紀錄。各縣市前8月房屋稅稅收均成長顯著，與去年同期相比，新竹縣成長11%最多，新竹市9%居次。六都中稅收增加最多為台中市9%。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，由於部分縣市調升房屋稅稅基並改採差別稅率，且應稅房屋數量增加，因此擴充房屋稅稅收，前幾年新屋推案熱烈的區域最為明顯。
依據財政部資料，各縣市今年1~8月房屋稅稅收跟去年同期相比，大多有成長，新竹縣市囊括稅收成長前二名，新竹縣今年1~8月稅收共24.9億元，比去年同期增加11.4%，是全國房屋稅成長最多的縣市，新竹市1~8月稅收共19.7億元、年增9.4%。
第三名為台中市，稅收108.2億元、年增9.1%，稅收總額最高還是雙北，台北市1~8月稅收165.3億元，新北市140.1億元，不過雙北房屋稅年增幅僅2.0%、2.4%，是六都稅收漲幅最小的兩區。
住商不動產竹北文興加盟店店東林信宏表示，新竹縣市是以竹科的就業人口為房市的主力客群，近幾年儘管政府打炒房，但新竹的剛性需求相當穩健，買方幾乎都為自住需要。
竹科工程師平均薪資高、消費力強，對於房價的接受度也高，這幾年來建商推案常以高級住宅為訴求，新大樓推案踴躍，加上房價推升，目前新案開價已到8字頭，高價位的新成屋多，房屋評定現值高的社區應該不少，推估是稅收增加的主因。
郎美囡指出，房屋稅以房屋現值為稅基，各縣市評定房屋構造標準單價的規定各有不同，不過都與建材、路段有關，台北市雖然平均屋齡高，這幾年危老、都更件數多，鋼筋、鋼骨造的大樓略有增加，且台北市房價高，雖然房屋稅稅基與市價有極大落差，但多少與市場行情成正比，故為稅收最高的區域。
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