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房地合一稅遭質疑未用於住宅政策 國土署回應了
國民黨團昨（19）日質疑房地合一稅未用於住宅政策，國土署今（20）日回應，財政部已修正辦法，明年起房地合一稅扣除中央統籌分配稅款後餘額的10%必須用於住宅政策，初估住宅基金可獲配47億元。
國土署表示，未來會持續爭取提高房地合一稅獲配比例，以利社會住宅政策及相關業務能穩健推動與成長。
國土署也表示，內政部住宅基金配合辦理行政院重大住宅政策，自2017年至2022年國庫已補助約151億元，另外，2023年會補助357.7億元，2024年將編列200億元預算撥入。
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