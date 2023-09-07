房地合一稅2.0上路！國稅局全面大查稅 引發建商強烈反彈

房地合一稅2.0上路後，市場傳出「國稅局全面大查稅」，大台中不動產開發公會今(7)日邀集國稅局進行溝通，公會現場調查，竟有超過三成以上會員被查稅、追稅，引發建商群情激憤，呼籲政府正視中小型企業活下去的權利。

大台中不動產開發公會理事長王至亮建議政府直接修法，將「房屋興建完成後第一次移轉的房地收入，排除「所得稅法第24條之五第5項的適用項目」。

王至亮說，對於集團化建商來說，1,000億元的案量補30億元不算什麼，但對中小型建商，補稅幾千萬元，則是會衝擊到生存。他期盼「官員與民同苦」，盡速修法。

公會表示，2016年上路的房地合一稅，採取實價課稅制度，經過五年2021年7月1日，政府再推動房地合一稅2.0，對民眾而言，拉高稅負也拉高炒房成本，使投機炒作的空間大幅縮小，但另一方面，房地合一稅2.0追殺中小型建商的行動才正要開始。

大台中不動產開發公會最近就收到不少中小型建商會員的陳情書，據統計至少有三成會員被國稅局查稅，要求以新制核課，並繳交數年以前興建過程中產生的所有憑證，若帳證不全，甚至會以公告現值當作基本基準，對中小型建商而言，實在難以承受。

王至亮指出，全台各行各業，對於中小企業都可適用財政部「同業利潤標準」，唯獨針對營建業，此次國稅局大查稅，台中營建業特別明顯，除了不符合比例原則外，連8戶透天案的小型建商都難逃追稅。

王至亮說明，過去中小型建商報稅，如不能提供帳證，可根據《所得稅法》適用「同業利潤標準」。

不過，房地合一稅2.0大改革下，建商若未能提供帳證，就得依《所得稅法》第24條之五第5項及《房地合一》第26條，採「房屋評定現值及公告土地現值」計算成本。

王至亮舉例，一場小型完銷透天建案，一戶營收1,000萬元，建商報稅採「同業利潤標準」，利潤率10%，也就是一戶需繳稅20萬元。

但若採取「房屋評定現值及公告土地現值」計算成本，同樣營收1,000萬元，成本認列依照土地現值僅能認列500萬元，等同利潤高達500萬元，按稅額20%計算，也就是一戶需繳交100萬元的稅。

新舊制的稅費差距高達五倍，對此就有台中海線建商，2018年完銷幾十戶的透天，今年卻被追稅多繳2,000萬元，必須變賣資產來補稅。

對此，王至亮認為，政府應依信賴保護原則，新法(房地合一稅2.0)實施前興建中的不動產，未來出售時，仍可適用同業利潤率標準核稅，不該政策無限上綱，不僅補稅上出問題，甚至還有可能罰款，「掃光中小型建商，對不動產市場並無實質幫助！」

中區國稅局副局長謝慧美則解釋：「房地合一稅的立法原則是採實價課稅，避免炒房、維持居住正義，針對開發商提出的核實稅務問題，則是以2021年7月1日交易為切割點，確實同一批同一案會出現不同稅制。」

針對公會提出全面大查稅，並不符合比例原則，謝慧美說，對於查稅，營建業與其他行業並無差別，比例都是6%。不過，公會會員當場反駁，指出：「自己在海線有2間公司，2間都被追稅、查稅，根本是100%。」