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房屋稅前7月稅收870億元創新高、年增4.6% 達預算目標

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

財政部表示，今年1月至7月房屋稅收870億元、年增4.6%，刷新歷年新高；其中，住家用占八成七最高，營業用不及一成，而住家用自住房屋有686.1萬件、占總應稅件數78.6%，非自住為69.3萬件、年增2.8%，同時，今年非自住用房屋69萬戶、年增2.8%，為2020年以來首次正成長。

財政部說明，根據《房屋稅條例》規定，房屋稅以房屋現值為稅基，按實際使用方式的稅率課徵，稅率由地方政府於規定範圍內自行訂定，為地方重要稅收來源之一。由於應稅房屋逐年增加，加上部分縣市重評調升稅基及改採差別稅率等影響，今年1至7月稅收870億元、年增4.6%，已刷新歷年全年紀錄，並提前達成預算目標。而從六都來看，以台北市實徵164億元最多，依序為新北市139億元、高雄115億元。

財政部表示，今年房屋稅應稅件數873萬件，以住家用占八成七最高，營業用占比不及一成；2023年住家自住或公益出租用（自住用）房屋件數為686.1萬件，占總應稅件數78.6%，住家非自住用房屋件數為69.3萬件，年增2.8%，為2020年以來首次成長，以桃園市增加5,266件、高雄市增加3,505件較多。

根據財政部統計，今年六都非自住房屋戶數，新北市13萬5,418戶最多、年增2%；台中市10萬5,805戶、年增1.9%；台北市9萬2,618戶、年增0.76%；高雄市8萬3,780戶、年增4.4%；桃園市6萬9,593戶、年增8.2%；台南市4萬3,350戶、年增5.5%。

財政部 房屋稅

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