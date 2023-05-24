報稅截止倒數！KPMG提醒：注意「四大」高風險漏報禁區

所得稅結算申報將於31日屆期，KPMG提醒，約7成以上納稅人會直接以國稅局提供的所得資料報稅，即使短漏報所得，因為是財政資訊中心或稽徵機關依規定應提供而未能提供的所得資料，只會補稅而免罰。不過，短漏報非屬查調範圍所得，例如海外所得、大陸地區來源所得、財產交易所得及私人借貸利息所得等，如未符合其他免罰標準，除了補稅外，還會被處罰，應特別留意。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務部執業會計師葉建郎表示，股分買賣、以股作價或股份轉換等產生的交易所得，無法透過國稅局提供，但國稅局透過內部勾稽系統，很輕易能查核漏報情事，例如證券交易稅申報資料或營利事業所得稅申報書有關投資人明細資料等，加上近年度證券交易所得課徵多次修正，導致納稅人不清楚部分證券交易所得應申報納稅。

葉建郎說，如果該股分已發行股票，非上市櫃與非興櫃公司之股票處分應列入基本所得額計算，加計其他基本所得額後，扣除670萬元按20%稅率課徵所得基本稅額，但屬交易設立未滿5年之高風險新創事業公司股票，得免予課徵。倘其未發行股票之股權或有限公司出資額之處分，屬一般財產交易所得，應按最高40%稅率課徵綜合所得稅。

另外，葉建郎強調，國稅局除了財政部財政資訊中心相關課稅數據外，還有投資審議委員會等其他部會的系統資料，甚至包括海外地區的交換資訊，近期有納稅人疑似以海外資金繳納保費、購買不動產或現金辦理增資等，被通知到國稅局備詢，因此籲請納稅人應誠實申報並於申報時諮詢專業意見，做好稅務管理，避免未正確申報或計算，影響自身權益。