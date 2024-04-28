隱形冠軍／Autopass執行副總張勝傳 善用人脈整合服務
Autopass執行副總張勝傳在去年7月加入團隊，在此之前，他在昇恆昌11年擔任行銷最高主管，因為Autopass力邀，談公司未來發展願景，讓他覺得大有可為，只考慮二、三天就接下新挑戰。
從昇恆昌到Autopass，張勝傳沒有想到會這樣複雜。因為Autopass面對的各產業原本即充滿細節，以停車場為例，每個停車場都有自家的經營原則與堅持。
張勝傳到了Autopass，就是要將複雜的事情修正到簡單化。
張勝傳分析，Autopass的發展需要擴展天平的兩端，場景端的擴展就已經不容易，初期必須一家一家攻克，而且要想盡各種辦法建立關係，金融端則是另一個考驗，憑著以往昇恆昌的經驗，包括像是街口支付和台新銀行都是相當熟悉的合作夥伴，Autopass在這個領域卻不是強項，張勝傳過往的經驗正好為Autopass加分。
例如在過去兩、三年間，Autopass不斷嘗試與某家金融機構建立合作關係，卻遲遲找不到窗口，張勝傳到任後，直接約到負責主管，直接溝通，關係用在對的地方，馬上展現出成果。
張勝傳對於Autopass想要打造的產業發展有高度的期待，但是要達到Auto pass勾勒出來的藍圖，過程中要如何前進還需要很多努力。
例如企業關係、團隊整合等仍有很多細節須要琢磨，對於這些，張勝傳說，要讓Autopass更好，還有很多努力空間。
▪ 台中5坪套房飆破萬！她崩潰「3年漲好多」引共鳴 房仲同感：租屋市場很變態
▪ 地震不斷連房價也被震垮？網曝「新建案1優勢」還能再漲
▪ 他怨代銷「以貌取人」隨便介紹 內行人曝原因：你當逛10元商店
▪ 買房要面大馬路？他難理解妻觀念 一票人反力挺：聽老婆的
▪ 婚前答應房子登記她名下 妻怨老公婚後變共同持有：想離婚
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言