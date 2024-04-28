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隱形冠軍／Autopass執行副總張勝傳 善用人脈整合服務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

Autopass執行副總張勝傳在去年7月加入團隊，在此之前，他在昇恆昌11年擔任行銷最高主管，因為Autopass力邀，談公司未來發展願景，讓他覺得大有可為，只考慮二、三天就接下新挑戰。

從昇恆昌到Autopass，張勝傳沒有想到會這樣複雜。因為Autopass面對的各產業原本即充滿細節，以停車場為例，每個停車場都有自家的經營原則與堅持。

張勝傳到了Autopass，就是要將複雜的事情修正到簡單化。

張勝傳分析，Autopass的發展需要擴展天平的兩端，場景端的擴展就已經不容易，初期必須一家一家攻克，而且要想盡各種辦法建立關係，金融端則是另一個考驗，憑著以往昇恆昌的經驗，包括像是街口支付和台新銀行都是相當熟悉的合作夥伴，Autopass在這個領域卻不是強項，張勝傳過往的經驗正好為Autopass加分。

例如在過去兩、三年間，Autopass不斷嘗試與某家金融機構建立合作關係，卻遲遲找不到窗口，張勝傳到任後，直接約到負責主管，直接溝通，關係用在對的地方，馬上展現出成果。

張勝傳對於Autopass想要打造的產業發展有高度的期待，但是要達到Auto pass勾勒出來的藍圖，過程中要如何前進還需要很多努力。

例如企業關係、團隊整合等仍有很多細節須要琢磨，對於這些，張勝傳說，要讓Autopass更好，還有很多努力空間。

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