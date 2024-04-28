隱形冠軍／Autopass 辨識車牌、繳費超easy 幫助品牌變車主錢包

麻吉行得通（Autopass）將以車牌辨識為基礎的核心服務「Autopass 快速通」整合進車麻吉App及其他擁有廣大會員數的平台，協助車主可在加油站、停車場或充電樁繳費，目前全台已有七分之一的自小客使用Autopass，並串連全台1,200個停車場，超過1,000個中油及全國等加油站，下一站將放眼日本市場，立志要成為亞洲車主的專用錢包。

Autopass執行副總張勝傳說，Autopass最初成立的考量是開車行車的行為永遠不會消失，不管開的是油車或是電動車，工具會改變，但人類從A點到B點移動的需求不會改變，讓行車支付更方便，將是長期有效的服務。

他說，要成為車主專屬錢包，主要關鍵是媒介車主、金融支付和使用對象，由Autopass為核心串接金融支付、出行場域、車主三大生態圈，把系統串接到各種車主用得到的服務中。

Autopass提供的應用場域包括停車場、路邊停車、加油站、充電站、洗車場及維修保養等。Autopass的服務就像是天秤的兩端，一個是用戶數，一個是場域數。要有足夠的用戶數才能說服場域願意合作並提供優惠條件，同時必須有足夠的場域數讓車主感受到使用Autopass的方便性，才能進一步推廣。

張勝傳說，Autopass扮演的角色是協助合作對象把場域條件建設的更好，把建設做好了，再串接到會員來，成為一個擁有很多車輛的平台、帶進流量 。

競爭力躍進 包辦停車場品牌

目前總計有2,500個場域支援Autopass的服務，其中停車場就包含1,200個，幾乎是涵蓋了所有停車品牌。提供車主方便是Autopass最大優勢，除了有助於減少停車場的人力成本，並用軟體方式克服人力短缺的問題，在時代與科技的推進下，滿足三方需求。

目前已有逾120萬輛車牌登錄Autopass，這些汽車宛如一個超大型車隊，挾著雄厚團體量能，可以爭取到更好的條件，但是一開始推動時卻是萬事起頭難。

Autopass商務拓展總監劉宜庭談起當時開疆闢土時，深刻體認和傳統產業打交道，關係是最重要的。要和汽車業主談合作一定要有關係，如果沒有關係，必需靠不斷的拜訪與說服，建立交情與互信之後，才能告訴對方這樣的合作關係如何創造雙贏。

以加油站為例，Autopass從一個站一個站慢慢拓展，從零星加油站說服業主，以鄉村包圍城市，到一定程度之後，合作的加油站確實感受到加油量提昇，Auto pass有帶進客戶，再到Autopass拿到中油的標案，兩、三年後，終於才被認可是可以合作的對象，之後業務量得以快速進展。

登錄車輛多 有籌碼爭取優惠

如今全台800萬輛自小客車中，有120萬張車牌登錄Autopass，這些車子可以用車麻吉App在路邊停場、停車場和加油站繳費。去年Autopass開始與街口支付、中油Pay等大平台合作，不只是停車場、共享租車平台、網路銀行、充電站等，甚至和泰的Toyota與Lexus的點數都在Autopass合作之列。

目前Autopass的服務觸角愈來愈多元，不只性能車品牌保時捷在全台興建40到50個電動車充電站將交由其管理外，甚至百貨公司與超商也洽談合作中。今年Autopass不只要讓交易車牌數翻倍成長，還要將業務觸角擴及海外，讓更多車主享受到快速便利的出行服務。

Autopass資本額9,000萬元，除了原始股東，中國信託、中保科技與中華開發是重要大股東。會員加入Autopass免費，只要有電話號碼和車牌認證，再綁定信用卡即可，隨營運規模擴大，團隊預期年底單月可達到30萬張交易車牌數，隨業務範圍持續擴大，Autopass預計7月可達單月損益兩平。

Autopass 快速通 成立時間：2018年 資本額：9,000萬元 主要產品：Autopass快速通 執行長：余致緯 執行副總：張勝傳

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