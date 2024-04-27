萬海評等獲中華信評確認 流動性調整為「極強健」

中華信評認為，萬海航運股份有限公司（2615）的流動性緩衝空間，已因其帳上現金部位充裕、在未來兩年到期借款減少、資本支出降低、以及現金股利配發金額縮減而有所提升。基於此，中華信評已將萬海航運的流動性評估結果由「強健」調整為「極強健」。

中華信評確認萬海航運的發行體信用評等為「twA/twA-1」。「穩定」的評等展望係反映：中華信評認為由於資本支出減少，萬海航運在未來一至二年內應可繼續維持淨現金部位。此外，由於貨櫃船舶供給在紅海危機期間出現短缺導致運費上漲，2024年萬海航運的獲利能力將有所改善。

中華信評認為，萬海航運已於亞洲區間布建起全面覆蓋的航線網絡與密集航班，以及令人滿意的營運效率均為其保有市場領先地位的支持因素。此一領先地位應可支持該公司擁有較遠洋航線業者更為穩定的獲利能力。

貨櫃航運市場長期供過於求與激烈競爭導致的高產業風險，以及萬海航運對於競爭更為激烈之遠洋航線的曝險升高，則削弱了該公司的競爭優勢。萬海航運跨太平洋航線較弱的成本結構與定價能力恐限縮該公司整體利潤率。

評等結果亦包含中華信評以下看法：由於2024年至2025年萬海航運的資本支出需求有所降低，在同一期間應可維持淨現金部位。由於到期借款減少且帳上現金部位充裕，萬海航運的流動性緩衝空間已有提升。

中華信評預測，隨著萬海航運的船隊汰換計畫接近尾聲，2024年的資本支出將可因此降至200億元至250億元，2025年則將降至100億元至150億元，均低於2023年的440億元。同時，中華信評預期，未來一至二年萬海航運將維持審慎的現金股利配發政策，以便為該段期間內可能發生的產業下行情勢保留足夠的帳上現金，並用於支應潛在的資本支出需求。

萬海航運主要流動性來源包括2023年年底時約1,267億元。來自本業的現金流量為2024年至2025年間每年150億元至200億元間。

主要流動性用途包括到期借款2024年約為新台幣100億元；2025年為新台幣160億元。今年資本支出為200億元至250億元；2025年為100億元至150億元。另外，2024年的現金股利總配發金額為42億元。

商品推薦