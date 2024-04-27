全台首創「1920市政核心超慢跑」吸引2,000位跑者參與

全台首創大型超慢跑活動「1920市政核心超慢跑」27日開跑，此次活動邀請到台灣馬拉松紀錄保持人許績勝老師，帶領All Young團隊組一起超慢跑，更請來有「國軍冠軍教練」之稱、在YOUTUBE上擁千萬點閱率的徐棟英教官擔任代言人。

本次除了親自教學、介紹超慢跑，更下場帶隊與個人組跑者超慢跑，現場吸引超過2,000位跑者共同參與，年齡遍及2至81歲，一起漫遊台中市政核心，大嗑超頂級補給。

徐棟英表示，超慢跑完全沒有場地限制，全年齡的人都可以做。運動時間建議1周累積150分鐘以上為目標，如一次無法完成較長時間，可以10分鐘為單位累積。

對於想要降血脂、降血壓或者減重這三類人，最重要的是，跑的時候應保持身體舒適狀態，記住4口訣「不痠、不痛、不硬、不喘」，只要每天這樣累加律動90至120分鐘，效果也都會慢慢出來。

此次「1920市政核心超慢跑」，路線環繞低密度、高綠覆率的七期市政核心「北單元二」，該區域特色為低密度、純住宅區，如同紐約中央公園、或台北大安森林公園的生活感，也不時有跑者途經兼具防洪、文化、生態、景觀功能的黎明水岸綠帶及黎新公園時停留駐足。

而鄰近的市政路國際街廓，更匯聚了國內外重量級企業進駐，包括萬豪集團旗下最高等級的奢華酒店品牌JW Marriott、凱悅飯店集團旗下Andaz安達仕、Bentley台灣總代理的永三汽車總部、全台最大規模頂級獨棟餐飲會所「頂粵吉品」，以及蟬聯全台百貨店王及第三名寶座的新光三越與大遠百，以城市美術館為概念，中台灣最大的誠品生活旗艦店「誠品生活480」，紛紛聚集於此，以媲美全球一線城市的生活感，體現了七期市政核心的國際價值。

主辦單位優漾複合運動會館，除了用心規劃路線，在優漾的攤位，更設置由職業球隊指定運動防護團隊，所帶來的運動按摩體驗，另在公園的另一側，則設有遊戲互動區。

跑友們在路線上的各個補給站完成有獎徵答，回到會場後前往遊戲互動區參加轉盤抽獎，而全球最大的跨國酒店集團萬豪國際，也是此次贊助單位之一，由於All Young Together與其所推廣的優生活理念相符，因此積極參與活動。

另外，所有跑者最期待的頂級補給，主辦單位非常的貼心，全程6.2公里就設有五個補給站，每站都有頂級補給，邊享受市政核心美景邊開心地大嗑超頂級補給。

尤其第三站設在「雙橡園1920」的基地，提供了烏魚子、龍膽石斑、龍蝦、干貝、松葉蟹、肋排等多道頂級補給，為賽道上的跑者加油，更將頂級補給融入完賽餐點內，有骰子牛、烤豬、石虎山蕉等，大獲好評。

此外，冠名贊助單位雙橡園開發，以住戶生活為出發點，結合建築、藝術，以及優+生活的理念，共號召逾300位會員參與，並在會場專屬會員帳篷內，提供多道頂級補給自助餐檯，讓會員及其朋友們能更優雅地享用。

值得一提的是，雙橡園以永續經營理念實踐企業社會責任（CSR），近期也與臺大實驗林簽署合作意向書，未來將整合雙方資源，達成ESG環境永續願景。此次雙橡園式酒店御邸的物業服務團隊，也提供臺大實驗林所生產的紅茶，親手製成冷泡紅茶送給會員，體貼備至。 全台首創大型超慢跑活動「1920市政核心超慢跑」今(27)日開跑。記者宋健生/攝影

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