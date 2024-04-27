台南2月住宅價格指數微升 鄰近高鐵的仁德區漲最高

台南市2024年2月住宅價格指數出爐，本期住宅價格指數為140.64，較前期（1月）上漲0.67%，相較去年同期則上漲5.95%。大廈價格指數為146.02，透天住宅價格指數為133.94，兩者與前期和去年同期相比皆呈現穩定微幅上漲趨勢。綜觀今年度市場表現，全市不動產市場價量皆為穩定微幅上揚。

地政局長陳淑美表示，2月建物移轉棟數共計1492棟，全市交易量較前期減少39.81%。綜觀今年度各月建物買賣移轉棟數雖有變化，然在市場剛性需求仍穩定支撐下，買氣也持續加溫，整體買賣棟數較去年同期（2023年2月）微幅增加1.36%，住宅市場呈現價量俱穩的格局，未來應注意市場需求是否帶來支撐。

各行政區住宅價格指數表現，多數較前期及去年同期均呈現微幅上漲情形，其中仁德區漲幅最高，與前期相較微幅上漲1.76%，其次為新市區以及東區，分別微幅上漲1.12%和0.99%。若與去年同期相較，漲幅最高的前三個行政區依次為仁德區、新營區以及安平區，分別小幅上漲9.36%、8.27%以及7.23%，顯示在重大開發計畫的加持下，區域房市需求熱絡，價格也呈現穩定小幅上揚。

反觀歸仁區及安南區價格指數在前期達到高點後，呈現盤旋，本期分別微幅下跌0.07%、0.03%。南科區域房市需求仍趨熱絡，本期指數微幅上升0.91%，其中新市區與善化區本期指數分別微幅上升1.12%與0.90%。

交易量前3名分別為永康區（242棟）、安南區（171棟）以及東區（160棟）。因適逢農曆春節期間，多數行政區交易量皆呈現下滑趨勢，佳里區因有多棟新建華廈完工交屋，交易量大幅增加56.45%，與去年同期相比交易量亦大幅增加321.74%。

南科區域交易量與去年同期相比，新市區仍大幅增加120%，顯示該區域推案增加、房市交易仍趨熱絡；此外，仁德區因緊鄰高鐵特區，受房價外溢效應影響，交易量與去年同期相比亦有119.35%正成長，整體而言，本期台南房市價格呈現穩定微幅成長。 台南市2024年2月住宅價格指數。圖／地政局提供 台南市2024年2月住宅買賣移轉棟數。圖／地政局提供

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