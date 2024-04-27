海尼根設廠 投資135億

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

※ 提醒您：禁止酒駕。未滿十八歲，禁止飲酒。

海尼根台灣屏東啤酒廠昨（26）日舉辦「在台投產典禮」，在準總統賴清德、屏東縣長周春米等人見證下，宣布加碼投資台灣135億元，成為在台灣深耕的第一個國際啤酒釀造商，也是海尼根在台20年來最大投資案。

在啟動典禮前，海尼根特別安排賴清德等人參訪廠區，由該公司供應鏈總監荷蘭籍Pieter帶領體驗「一日星級釀酒師」，導覽介紹釀酒、品管、發酵、過濾、分裝等不同階段製程。

董事總經理吳建甫、公共事務總監郭琬蘋則針對海尼根全球戰略、永續經驗、在台投資規劃，以及啤酒經濟學等議題進行交流。

賴清德對海尼根計畫施行垃圾零掩埋，及在2030年打造淨零碳排啤酒廠，給予高度肯定；他指出，未來政府會用具體的行動支持海尼根在台發展，也期待台灣海尼根能夠持續向東北亞市場出口努力，成為全球最優質的生產基地。

海尼根台灣董事總經理吳建甫表示，此次海尼根在台投資計畫規模將達到135億元，並預計自2025年起每年將提供中央及地方政府超過41億元的稅收，是國際啤酒釀造商在台灣第一次、也是規模最大的在地投資生產計畫。

據了解，海尼根台灣推動綠能釀酒科技與循環經濟的營運模式，引進歐洲新臥式發酵桶槽，不僅與荷蘭原廠製程同步，確保口感及品質全球一致，並在台灣採用可回收綠瓶機制（RGB），預計可大幅降低玻璃容器廢棄物達六成以上，實現循環經濟與再利用高值化的政策目標。

同時，海尼根全面提升廠區水資源的運用效率達八倍以上，更規劃採購綠電、架設太陽能電板，目標在2030年將減少超過55萬公噸的二氧化碳排放當量，相當於約1,400座大安森林公園的碳吸附量，實現全場廠區淨零碳排與垃圾零掩埋的企業願景。

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賴清德

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