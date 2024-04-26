台塑公布董事候選名單 總經理郭文筆接董事長呼聲高

台塑今天公布董事候選名單，台塑總經理郭文筆首次上榜，外界認為他是接任董事長的熱門人選。

因台塑董事長林健男退出董事候選名單，且台塑候選名單中新增郭文筆，交棒態勢成形。

繼台塑化董事長陳寶郎退出台塑化董事候選名單後，林健男也退出台塑董事候選名單，兩家公司世代交替的安排也大致確定。

台塑共提名12名董事（包括4名獨立董事），包括王家代表王文淵、王文潮、王瑞華及王雪紅；經理人林善志、何敏廷、吳國雄、郭文筆；獨立董事魏啟林、施顏祥、吳清基、葉清澤。

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