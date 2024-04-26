「2024台中國際旅展」盛大登場 搶暑期行程現在正優惠

「2024台中國際旅展」26日起一連四天在台中世貿中心登場！這次盛會聚集了105家業者，總計200個展位，國內外頂級旅遊品牌齊聚一堂，無論是搶好康、找行程，都可以在這裡找到需要的美食餐券或最佳旅遊規劃。

台中世貿中心總經理陳弘岳表示，打算規劃暑假闔家旅遊的民眾動作要快，預購早鳥行程搶便宜。

台中國際旅展邁入第23年，由財團法人台中世貿中心主辦，大台灣旅遊網及ANTOR外國駐台觀光代表聯合會協辦，多年來口碑相傳，已成為中部民眾選購優質及優惠旅遊產品的必訪展覽。

活動以來自歐洲、非洲、大洋洲專業舞者精彩表演揭開序幕，其中包括了非洲文化的極致代表anjago Africa曼加非洲戰鼓團。在這次旅展Manjago Africa曼加非洲戰鼓團將帶來極致的非洲文化體驗，讓民眾身臨其境地感受非洲大陸的多樣風情。

主辦單位表示，這次盛會聚集了105家業界領袖，總計200個展位，已成中部地區不可或缺的年度盛事。內行的人都知道，旅遊行程與機票，越接近暑假旺季會越來越貴，因此現在這個時間點，可是買到就賺到的甜蜜價；大型旅行社也都拿出超絕的特惠方案，預購國外行程還能享受高達20%的超值折扣。

今年屏東館以「屏東迎王平安祭」為主題，將三年一次的慶典呈現於展館中，讓參觀民眾在展場即可感受其氛圍感，並帶來滿滿的平安祝福，今年9月份將分別於屏東小琉球、東港和南州辦理；為此，屏東縣政府特別設計了充滿宗教文化與祭祀氛圍的屏東館，讓參觀民眾能身臨其境感受屏東迎王平安祭的盛況。

另外，台中許多五星級餐券更是展覽的焦點，也是老饕們熱切期待的年度盛事。金典酒店、兆品酒店台中、浮雲客棧/萊可曼法式餐廳、星享道酒店等都是熱門選項。

星享道酒店「龍．蝦道餐券」大受歡迎，平日券10張只要7,500元現省3,148元，享得道沐青餐廳加樂比海龍蝦肉質甜美Q彈深受喜愛，每月可大賣500份以上，此次旅展龍蝦義大利麵買一送一兩客只要999元，也是搶購重點。

最近更名為「仲信金鬰金香酒店」的原台中兆品，品東西自助百匯限時搶購，平日午晚餐券每張589元、五張一套2,945元，假日午晚餐三張一套2,247元，平均每張只要749元。 許多五星級餐券也是展覽的焦點，星享道酒店「龍．蝦道餐券」大受歡迎。記者宋健生/攝影 「2024台中國際旅展」在台中世貿中心登場，搶暑期行程現在正優惠。記者宋健生/攝影

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