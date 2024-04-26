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政院通過再生雙法草案 和迅：盼打造新護國群山

中央社／ 台北26日電

幹細胞生物醫學研究大廠和迅今天公告2023年財報，針對行政院會25日通過再生醫療雙法草案，和迅表示，將有助於加速再生醫療研發成果，盼塑造再生醫療產業成為台灣新「護國群山」。

和迅2023年營收新台幣1.3億元，年增164%，並由虧轉盈，稅後純益3348萬元，每股純益（EPS）為0.74元，營收與獲利皆創歷年新高。營收來自於CMO（委託生產服務）與CDMO（委託開發暨製造服務），營收比重分別為57%及28%，配合成本控制、精進生產效率、導入自動化設備等重要策略執行。

和迅董事長溫政翰表示，目前已建立細胞培養技術、外泌體生產技術，以及每日可生產萬劑的再生醫療製品能力，除了用在開發細胞新藥，也提供再生醫療產業CMO與CDMO業務。

行政院會昨天通過再生醫療雙法，包含再生醫療法及再生醫療製劑條例兩草案，刪除日前版本爭議處，將送交立法院審議。和迅表示，看好台灣再生醫療雙法孕育多年，有望掀起新一波市場商機，並帶來CDMO/CMO接單強勁成長動能。

和迅指出，若法案通過將有助於加速再生醫療研發成果，擴大應用於臨床醫學，且透過立法讓醫院及民眾更有保障，遏止亂象，維護醫療迫切需求病人即時接受先進再生醫療的權益，期望塑造再生醫療產業成為台灣新「護國群山」。

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