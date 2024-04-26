台塑推動「公益入鄉-藝文扎根」 蘋果劇場28日於泰山體育場演出

台塑企業（1301）投入「臺灣特色文化發展計畫」逾億元，推動「公益入鄉-藝文扎根」，與新北市泰山區公所合作，將於4月28日（日）下午14時30分假泰山體育館（公園路54號），邀請蘋果劇團演出「糖果森林歷險記」戲碼，拓展、豐富孩子們藝術視野，與大小朋友一同度過快樂假日。

台塑企業秉持保護地球、永續發展，長期推動ESG循環經濟的經營理念，其中南亞塑膠自2007年開始即致力推動寶特瓶回收再生，建構綠色循環供應鏈，全力發展環保永續產品。寶特瓶回收再利用可製成衣料服飾、拉鍊、鈕扣、行李箱、窗簾、床單、沙發及3C消費電子產品（如筆電機殼、鍵盤與滑鼠外殼等），南亞塑膠藉由先進的聚酯回收技術，相較傳統石化製程約可減少72%的碳排放量，近3年已回收約221億支寶特瓶，降低48萬噸碳排放量，相當於1,230座大安森林公園全年吸碳量。

南亞塑膠近年積極推動資源循環，獲環境部頒發「2023年資源循環績優企業」，南亞塑膠榮獲金質獎最高榮譽，南亞科技公司亦取得銀質獎佳績。另外，在全球公認環境資訊揭露的關鍵指標CDP（CarbonDisclosureProject，碳揭露專案）2023年評等結果，台塑企業旗下有8家公司獲「A」評等，其中南亞塑膠及南亞科技在氣候變遷及水安全評比更取得雙「A」評等（全台僅8家）。

台塑企業長期也致力於社會福利、教育、醫療等公益事業，南亞塑膠公司林口廠秉持台塑企業創辦人回饋社會之精神，定期號召廠區同仁、眷屬組成「環保志工服務隊」共同維護廠區周邊、泰山鄰里社區環境及道路清潔，廠區愛心社也持續關懷在地弱勢團體（族群）及辦理仁愛服務活動。南亞科技也在2020年成立志工服務隊及進行愛鏈結計畫，鼓勵員工自發性投入各項公益活動，如疫情期間送餐到防疫前線、寒冬送暖捐贈泰山弱勢族群、從宜蘭騎乘單車北進武嶺並募款捐贈台東聖母醫院等。

另外，南亞塑膠及南亞科技於2024年共同贊助新北市泰山區17個里共5,100支滅火器（更新每里100支、更換藥劑每里200支），一同守護泰山家園，是泰山鄰里的好厝邊。

同時，台塑企業非常關心臺灣表演藝術文化的傳承與發揚。自2011年起開始推動「臺灣特色文化發展計畫」，十多年來，贊助兒童劇團、歌仔戲、布袋戲等文化藝術團體巡迴至全台各地，從不間斷地將高品質的演出帶入各鄉鎮、學校，為劇團與偏鄉搭建演出的橋樑，並協助劇團永續經營與發展，讓各地鄉親能就近在社區中觀賞國家級的表演，提升地方文化氣息。截至2023年底，已演出389場，累計逾39萬觀賞人次，贊助超過1億1千萬元，每一場演出都獲得熱烈的迴響與肯定。

為鼓勵企業支持文化發展，政府已將「企業促進文化發展」項目明確納入ESG評鑑中，以讓台灣文化產業擁有豐沛的創意與活力。台塑企業2024年「臺灣特色文化發展計畫」，贊助明華園、如果兒童劇團、蘋果劇團及亦宛然掌中劇團等，共同推動24場「公益入鄉-藝文扎根」的特色文化演出。

台塑表示，本次活動特邀請唐氏症關愛者協會、聽說關懷協會及新北市愛樂發展中心等弱勢團體一齊同樂觀賞。藉由蘋果劇團的演出能讓更多的家長知道孩子們的心聲，也提升觀眾對於社會的關懷與責任，主動對弱勢孩童伸出援手，讓飽受傷害的心靈也能感受人情的溫暖。觀賞民眾能與劇中的主角一同參與各種奇幻的冒險歷程，並經由戲劇內容表達關懷他人的重要。也教導孩子用正面的人生觀，迎向生活中的挫折與困境，並有追求自己夢想的信心與勇氣。故事內容精彩，敬請拭目以待，歡迎民眾踴躍蒞臨觀賞。 台塑企業與新北市泰山區公所合作，邀請蘋果劇團演出「糖果森林歷險記」，與大小朋友一同度過快樂假日。台塑提供／照

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