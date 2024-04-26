新北改善工廠消防「軟硬兼施」 稽查與補助方案並進

新北經發局與消防局合作，加強納管工廠查察頻率，並推出「納管工廠消防改善補助計畫」，供業者申請相關補助經費，盼以「軟硬兼施」策略，輔導納管工廠於期限內利用補助計畫盡速完成消防改善，提升防災能力，早日轉型為合法工廠永續經營。

工廠管理輔導法明文規定，工廠改善計畫經審查核定者，應於核定二年內改善完成。新北市首推納管工廠消防補助，市府團隊第一波更直接鎖定製程涉及危險物品，且尚未完成消防改善的納管工廠，全面加強訪查頻率，訪查重點即是廠內消防安全設備是否符合標準，以及業者所申報的危險物品是否與實際狀況相符。

經發局長何怡明表示，經發局已函請業者盡速自主提報「消防圖說完成日」及「消防改善完成日」，嚴格督促控管。針對新核定改善計畫的納管工廠，核定函中也將同步要求提出前述期程規劃，若未於核定改善期限內提送「消防改善證明文件」，將無法申請延長期限。至於已完成消防改善的業者，可向經發局申領相關補助經費，請各納管工廠把握機會辦理。

經發局說明，納管工廠業者應明訂「消防圖說完成日」及「消防改善完成日」的里程碑，並據以執行。本局已函文要求業者自主提報，而新核定者，核定函內亦會有相同要求。

經發局再補充，為輔導業者順利落實消防改善，今年首創推出「納管工廠消防改善補助計畫」，完成消防設備改善者，依規模得申領10萬至20萬元補助，如增設智慧遠端監控防減災系統，更可加領2萬元補助，現屬特定工廠的業者也可參加以精進廠內消防設施。

經發局呼籲新北納管工廠業者積極參與本項補助計畫，計畫施行重點可於新北市政府經發局官方網站（https://www.economic.ntpc.gov.tw/）查詢，盼新北企業共同建構更安全的工業環境，早日轉型合法工廠，對企業「降災防損」、「永續經營」、「友善環境」都有助益，可說是多做多贏。

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