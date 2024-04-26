SCFI 運價指數連四漲！貨櫃運價再度狂飆 遠東到歐洲漲逾16%

隨著大陸期貨指數連續兩日上漲，根據本周最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,300美元，較前一期狂漲329美元，周漲幅16.7%；推升上海集裝箱出口(SCFI)運價指數周漲幅9.66%。

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數26日出爐，運價連四周上揚，最新一期的運價指數上漲171.09點至1,940.63點，周漲幅9.66%，四大主要航線全面上漲。

遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,300美元，較前一期上漲329美元，周漲幅16.69%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,235美元，較前一期上漲187美元，漲幅6.13%。

不只是歐洲線上漲，北美線的漲幅也蠻大，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3,602美元，較前一期上漲427美元，漲幅13.44%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,661美元，較前一期上漲590美元，漲幅達14.49%。

近洋線方面，遠東到日本關西、關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平；遠東到東南亞每TEU較前一期上漲12美元，漲幅4.06%；遠東到韓國每TEU較前一周下跌6美元。

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