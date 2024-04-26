京元電逾兩百億元出售京隆 2025年加碼1.5元現金股利
測試大廠京元電（2449）26日宣布，將出售旗下位於中國大陸蘇州的京隆公司92.1619％股權，預計交易金額將達人民幣48.85億元，以人民幣兌新台幣匯率1：4.4456計算，約可望達到新台幣217.15億元，處分利益將上看38.27億元，可望挹注每股盈餘3.13元，每股淨值增加3.23元。
京元電預計將把京隆公司出售給King Leagacy Limited、Dense Forest Limited、LePower(HK) Limited、Anchor Light Holdings Ltd、Cypress Solala Venture Capital SPV、VK Global Investments Limited、蘇州工業園區產業投資基金、通富微電股份有限公司、蘇州欣睿股權投資合作夥伴、上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業等公司。
京元電表示，為回饋長期支持股東，本次的投資利益，將會提撥36.68億元作為2025年及2026年每年加碼每股1.5元的現金股利。
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