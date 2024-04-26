高市府聯手統一超商 「灣市38 BOT案」打造北高雄榮總新生活圈

陳其邁市長上任後首件公有市場用地BOT成功開發案例，「高雄市灣市38市場用地興建營運移轉（BOT）案」26日由高市府經發局長廖泰翔代表市府，與統一超商協理張國光簽約。統一超商將投資超過7億元，期待市場用地「灣市38」能以全新的樣貌「悠活生活廣場」，帶動北高雄榮總一帶商業服務與生活機能。

副市長羅達生表示，灣市38市場用地BOT案為陳市長任內首件以BOT招商成功的案例，基地原委外經營公共停車場，基地位於全台第一大里福山里，坐落榮總路與榮耀街口，隨著周邊高鐵特區發展愈來愈成熟，人口大幅呈正成長，以及榮總商圈與住宅機能也蓬勃發展。

市府為增進當地生活機能，與統一超商正式簽約，由市府提供市場用地，再交由民間企業投資興建並經營一段時間後，最後經營權移轉給市府的模式，基地規劃興建複合式現代化購物市場及停車場，預計117年完工營運，期待開發案可以為榮總周邊一帶提供完整的社區生活服務、觀光休憩及地區型的商業服務。

羅達生進一步表示，今天很榮幸也很高興邀請到統一超商參與，除了灣市38市場用地BOT案，市府也積極評估高雄各區相關的設施發展、經濟狀況等，要利用不同土地的價值，結合相關的企業來共同開發，讓高雄各區建設快速推動，高雄還有很多很好的地段，邀請企業一起來參與。

統一超商指出，本案興建期4年，營運期46年，由統一超商與高市府合作，並藉由豐富集團資源及專業經營能力投資興建「悠活生活廣場」，預計投資金額7億元以上，規劃地下二層至地上六層建物。

以「質感生活」、「社區購物」、「悠閒休憩」、「醫養樂活」、「地方亮點」作為建設目標，另以「漫步．佐幸福」作為開發願景，引進家樂福便利購、統一企業集團品牌及其他餐飲零售業，除滿足日常生活購物所需，同時提供民眾多元服務，此外，因應人口密集及消費停車需求，規劃地下二層停車場，以紓解停車需求，成為高雄最具指標性的複合式現代化購物市場。

經發局長廖泰翔指出，感謝統一超商投資高雄，本案不僅投資超過7億元，也預計提供超過300個在地就業機會，並優先聘用高雄居民。此外，市府將持續推動高雄公有市場用地BOT案，期待藉由民間投資興建公共建設，引進企業經營理念，除提升公共服務品質外，也滿足民眾生活機能需求，帶動高雄整體經濟發展。

經發局表示，因早期開發機能尚未完全成熟且傳統市場式微，自103年標租委外作臨時停車場，但自陳其邁市長上任以來，加速產業轉型、推動 S 科技廊帶發展策略與區域發展計畫，成功提升本案基地商業機能，吸引統一超商拋磚引玉，透過促進民間參與公共建設法，率先各大企業投資高雄市的市場用地，並依照都市計畫公共設施用地多目標使用辦法進行規劃，除進行市場用地開發之外，同時納入廣停用地共同開發，透過公私協力，及民間創意與資源，為市府及民眾提供更優質消費環境。

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