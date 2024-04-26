月租10萬！台南豪宅租貸王是這棟 投報赫見5.6%

受惠於科技產業議題，台南房市出現前所未見榮景，也增加豪宅租賃需求，住商機構盤點實價租賃資料，2023年台南豪宅租賃總價最高的五大社區，都位於安平區，且其中3戶包括「租貸王」，都屬於永華路二段門牌。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，台南豪宅有室內坪數實在等優勢，吸引外縣市科技新貴以租代買，加上台南充滿生活感，也吸引不少外地租客轉進。

住商機構彙整實價資料，盤點2023年台南市租金總價前5名豪宅，其中「龍騰領袖特區」高樓層戶，以租金總價10萬2401元，位居「台南豪宅租賃王」，也是唯一一戶租金總價破10萬元的交易。

觀察實價，台南租賃金額最高的豪宅，全數位於安平區，且前5名中，就有3名位於永華路二段上。

住商不動產台南永華加盟店店東王耀霆分析，此名單內豪宅位處台南市政特區、國平重劃區一帶，鄰近台南市政府、市議會，具有地段優勢，為台南新興豪宅聚落，吸引在地換屋族群、南科科技新貴等高資產族群青睞。

該區域豪宅由於位處市政中心，且高樓層能遠眺安平港海景，初估租金價位約每坪700~1000元左右，若為知名品牌建案，租金單價更可上達每坪1000~1500元之間。

台南豪宅租金投報高，吸引資產族群長期持有

另觀察實價資料，比較豪宅租金與入手總價，5戶出租豪宅租金投報率約2.8%以上，其中「龍騰領袖特區」投報率更可達5.6%，頗具投資效益。

賴志昶表示，台南豪宅具有總價優勢之下，加上出租投報率之高已可媲美商用不動產，吸引高資產族群長期持有，做為抗通膨的資金停泊之處。

此外，台中、高雄豪宅市場環境競爭，新興建案大多標榜有豪華公設或是飯店式物業管理等，但此風潮目前尚未吹到台南，使在地豪宅有室內坪數實在、管理費低等特色，例如「國泰文府硯」公設比就在30%以下，相對而言，在台南租賃豪宅相當實惠，再加上近期南科薪資水準提高，因此吸引不少外縣市科技新貴先「以租代買」入住豪宅社區。 台南房市示意圖／記者游智文攝影

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