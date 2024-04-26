買老屋嗎？ 七都這十區最熱絡、這裡買氣五年翻倍

新屋房價高不可攀，許多人轉買老屋。591實價登錄統計七都屋齡逾30年住宅交易，成長最多的前十大行政區，清一色都落在雙北地區，交易量最多的北市中山區，去年共有近1500件交易，換算下來每天平均有4件成交。

另外增幅最多的新北市淡水區，2019年交易量僅不到300件，去年竟一口氣衝到597件，5年間爆增300件，增幅達101%更是全台最高。

591房屋交易網分析，面對鐵板一塊的高房價，老屋固然有屋況不佳、居住安全等問題，但因入手門檻普遍較低，像目前雙北地區新建案總價動輒千萬起跳，反觀老屋普遍因總價較低，無論是用於自住或投資都相對親民。

此外，若將來有機會參與都更或危老重建，行情還有可能「醜小鴨變天鵝」三級跳，種種因素讓許多買方即便喜新厭舊，但因預算問題，最後也只能選擇屋齡較高的產品。

以交易成長最多的新北市淡水區來看，去年熱區多集中在淡江大學周邊，其中又以公寓占大宗，當地租屋需求強勁，且部分產品單價2字頭、總價不到千萬，除了吸引不少置產族出手一圓房東夢，更有不少小資族藉此晉升有殼族。

當地近年還有淡江大橋、淡北道路等議題加持，也讓當地老屋交易絡繹不絕。

台北市這次共有七區上榜，其中大安區，信義區、中正區皆為開發較早、人口密集的蛋黃區，這幾區新建案成交單價早已站穩百萬，即便是坪數有限的小宅總價亦相當驚人，比價之下老屋自然吸睛。而坐落精華地段的產品，有更高機率能參與都更或危老重建，也吸引購屋族。

大同、萬華、文山三區屬於北市房價相對低檔的地區，價格上具有一定優勢，對購屋族來說，若能以5、6字頭就能享有北市門牌，頗具吸引性，這幾地未來還有西區門戶計畫、捷運萬大線、環狀線南環段等重大議題，相對加分。

交易量最多的中山區，該區由於交通便捷，周邊辦公大樓林立，商圈熱鬧，租屋需求強勁，綜觀其交易產品，有三分之一為15坪以下套房，是支撐其買氣不墜的一大支柱。

新北交易熱區則落在三重、板橋，兩區去年交易均突破千件，進一步檢視產品分布，其中8成為中古公寓，剩下2成則是華廈及大樓。這兩地因開發早、生活機能完善，且與北市僅一橋之隔，交通便捷，加上老屋單價4字頭更能吸引首購買盤。 近五年老屋交易成長最多的為新北淡水，交易熱區多集中在淡江大學周邊。圖／591提供

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