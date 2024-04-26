快訊

鋒面接力影響…雷雨天氣持續到5月初 氣象署警示：中南部今明豪雨轟炸

建台水泥左營廠42億拍出 年代集團董座練台生旗下三禾資產以底價拿下

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
建台水泥。 聯合報系資料庫
建台水泥。 聯合報系資料庫

底價逾42.97億元的高雄建台水泥左營廠24日進行三拍，基地面積約2萬1,921.27坪、建坪約81.31坪，最終由債權人暨年代集團董事長練台生旗下的三禾資產以三拍底價42.97億元承受，以得標價、承受價來看，拍定金額寫下2020年以來單宗法拍最大筆交易。

高雄建台水泥左營廠，鄰近高鐵左營站，加上基地面積約2萬1,921.27坪，開發動向備受關注；寬頻房訊表示，該筆土地已多次遭到法拍，上一輪在2022年11月時便由債權人三禾資產向高雄地方法院聲請法拍，底價61.04億元，後因變更拍賣內容而停拍，第二次法拍則是2023年6月14日，因無人投標而流標，今年4月24日則是第三次法拍。

值得注意的是，24日三拍現場有另一組投資人投標，但因「未檢附法人相關證明文件」，被高雄地院判為「廢標」，後來才由三禾資產以三拍底價承受。

寬頻房訊分析，這次債權人三禾資產出手可能有兩大考量，第一從債權保存角度來說，三拍若未出手，進入四拍價格還需打八折，債權人可分配金額少，因此在保存債權考量下，且在有潛在投資人現身下，三禾資產可先拿下高雄建台水泥左營廠，在擁有債權、土地所有權優勢，有利未來與潛在投資人洽談。

除了有利未來與潛在投資人洽談土地買賣外，寬頻房訊指出，過去三禾資產曾與建台水泥合作，已推動過高雄建台水泥左營廠的自辦重劃案，雖然最後因故破局，不過這次三禾資產在擁有債權、土地所有權優勢下，更有利進行自辦重劃案，加上目前高雄房市因台積電設廠效應轉熱，未來若順利將土地從工業用地變更為住宅區與商業區土地，土地價值將相當驚人。

寬頻房訊分析，據實價登錄網資料、不動產出售平台資訊顯示，高鐵左營站周邊土地中，屬於乙種工業區土地、目前在海平路、左營大路附近，有賣方以每坪開價39.9萬元對外銷售，惟距離高鐵站區稍遠；若是住宅用地或商業用地，目前住三土地每坪地價行情約60~70萬元，商業用地每坪土地單價約150萬元左右行情。

而對照高雄建台水泥左營廠基地面積約2萬1,921.27坪、建坪約81.31坪，拆算每坪土地單價約19.6萬元，債權人三禾資產承受價格相當划算；據經濟部商業司資料顯示，三禾資產董事長是年代集團董事長練台生，董事為三立國際林旭信、林義魚，其中林旭信為已故三立創辦人林崑海長子，林義魚為么子。

三禾資產24日以三拍底價42.97億元、承受占地達2萬1,921.27坪的高雄建台水泥左營廠，拍定金額不僅是今年至今得標價最高的法拍案件，更是2020年以來單宗拍定金額最大的法拍案。

高雄建台水泥左營廠在2012年與高市府簽訂「建台水泥原廠區變更案」，2014年2月24日公告實施，因未依協議點交公設用地，遭高市變更回工業區與部分鐵道用地；早年「建台水泥原廠區變更案」基地1.85萬坪。

台水

延伸閱讀

高雄外海現中尺度渦旋！恐伴隨龍捲風、冰雹 影響範圍曝光

淡水民生里髒亂點惹民怨 地主供綠美化盼變公園

獻給母親佳節賀禮 高雄路竹第2處公托中心啟用

隔震元件讓高雄帝冠車站「腳骨更軟Q」 鐵道局：7級地震不倒

相關新聞

曹明可望接任台塑化董座 台化董座洪福源可望續任

台塑集團企業董事改選名單陸續出爐，今年要改選的三公司包括台塑、台化、台塑化，後兩家公司已揭露董事提名名單。根據名單，台塑...

台塑化總座曹明重視工安 擅長溝通

曹明是現任台塑化總經理、石化公會理事長，可望接任新董座。他1969年進入中油，曾任中油石化事業部執行長、中油副總經理、國...

麗寶大推案今年衝300億 全台大進擊 布局雙北雲高

麗寶集團啟動全台大推案計畫。麗寶集團昨（25）日表示，積極布局全台推案，今年新推案接近300億元，地點包含台北、新北、桃...

名軒董座吳泓瑩 為年輕人蓋好宅

麗寶集團董事長吳寶田的女兒、名軒董座吳泓瑩，從小耳濡目染在房地產開發產業，近年更打造集團史上最大淡海造鎮案「名軒海樂地」...

建台水泥左營廠42億拍出 年代集團董座練台生旗下三禾資產以底價拿下

底價逾42.97億元的高雄建台水泥左營廠24日進行三拍，基地面積約2萬1,921.27坪、建坪約81.31坪，最終由債權...

爭鮮砸63億 建智能產線

經濟部投資台灣事務所昨（25）日通過五家企業擴大投資台灣，其中全台最大迴轉壽司品牌爭鮮餐飲集團，規劃投資逾63億元在桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。