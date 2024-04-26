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曹明可望接任台塑化董座 台化董座洪福源可望續任

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導
台塑化總經理曹明。 圖／聯合報系資料照片
台塑化總經理曹明。 圖／聯合報系資料照片

台塑集團企業董事改選名單陸續出爐，今年要改選的三公司包括台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505），後兩家公司已揭露董事提名名單。根據名單，台塑化現任總經理曹明可望接替陳寳郎，成為新一任董事長；台化董座洪福源料將留任。

台塑集團除了南亞，其他三寶都要在近期改選董事，依據剛出爐的董事提名名單，台化、台塑化兩公司董事席次均由現行15席降至12席，董事成員有王家代表四席、專業經理人代表四席；為配合法令規定獨立董事席次須達三分之一，兩大公司獨董席次皆由現行三席增至四席。

台塑集團董事改選概況
台塑集團董事改選概況

台塑化董事提名名單，現任董座陳寳郎未列其中，總經理曹明居提名人第一位，還在王文淵之上，外界預期，曹明接棒董座可能性最高。

業界也認為，台塑化現任執行副總林克彥可望接替曹明，升任該公司總座；另外，台化現任董座洪福源仍留在董事名單，預期將續任。

在台塑化、台化兩公司新董事名單中，台塑王家代表僅略有變動，台塑化原董事王瑞華換成王瑞瑜，台化原董事王瑞瑜則改為王瑞華，形成兩人互換情況。

雖然台塑名單尚未公布，據了解，台塑董事長林健男與台塑化董事長陳寳郎先前均透露「階段性任務完成，擬啟動專業經理人交棒計畫」的意願，若台塑集團總裁王文淵點頭，林健男本次改選也可望交棒。至於董座人選，由台塑現任總經理郭文筆升任呼聲較高。

據悉，林健男、陳寳郎在卸下董事長重任後，將轉任公司最高顧問，協助傳承交棒順利。

至於四席獨董，台化、台塑化都新增一名獨董，其餘三人均為舊面孔。台化新增獨董提名人是歐嘉瑞、台塑化是林則棻，兩位都是產業經驗豐富的專家。歐嘉瑞曾擔任經濟部能源局長、中油董事長，對於石化能源業相當熟稔；林則棻曾任前元大人壽總經理、元大京華證券風險管理部副總經理，擅長風險控管。

台化 台塑化 台塑集團

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