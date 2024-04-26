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爭鮮砸63億 建智能產線

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部投資台灣事務所昨（25）日通過五家企業擴大投資台灣，其中全台最大迴轉壽司品牌爭鮮餐飲集團，規劃投資逾63億元在桃園興建新廠及建置智能化生產線，安裝雲端智慧管理系統與自動化倉儲。

經濟部表示，昨日通過五案，包括台商回台方案的友威科技（3580），根留企業方案的爭鮮，以及中小企業方案的八野爺食品、富利康科技、瑞憶科技等。

爭鮮餐飲集團為跨國餐飲集團，在全球已有超過600家門市，旗下有五個品牌，生鮮食材均由爭鮮車隊低溫配送至各門市。為提升市場競爭力，爭鮮規劃投資逾63億元在桃園興建新廠及建置智能化生產線，安裝雲端智慧管理系統與自動化倉儲，以優化生產工序及提升產品品質，新廠將設置太陽能板等減碳節能裝置。

另外友威科技近年以高彈性、高客製化及整合自動化系統的競爭優勢，專注投入半導體高階封裝及FOPLP製程濺鍍及蝕刻設備生產銷售，並已獲得歐洲及國內半導體大廠採用，決定投資逾15億元在台中市大雅區建置企業總部，擴大研發及生產，將有助拓展市占率。

八野爺食品因應業務成長與持續研發新品，規劃投資1.8億元在嘉義馬稠後產業園區設立生產中心，採用智能化設備，提升製程效率與穩定品質。

富利康科技專門生產陶瓷纖維濾管及陶瓷纖維觸媒濾管，決定擴充產能與擴大產品應用，規劃招募147名本國員工，投資5.3億元於高雄和發產業園區興建新廠，設置智慧化生產系統。

瑞憶科技則主要研發及生產GPS行車安全警示器、行車紀錄器、GPS追蹤器等，計劃投資逾4億元在嘉義馬稠後產業園區建廠，增設行車安全警示器產品產線，導入ERP系統及自動化控制組裝設備，以精進產品品質與管理效率。

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